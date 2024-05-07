普丁連任首訪選中 陸駐俄大使指中方支持召開國際和會

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大陸微信公眾號「中國駐俄羅斯大使館」消息，普丁7日在莫斯科第五次宣誓就任總統，連任後首訪將選定中國。中國大陸駐俄羅斯大使張漢暉當天接受「今日俄羅斯」通訊社採訪。被問及普丁訪中時，是否計畫討論烏克蘭和平倡議。張漢暉強調，中方支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案公平討論的國際和會，願繼續發揮自身獨特作用，為推動政治解決烏克蘭危機貢獻中國智慧和力量。

張漢暉表示，去年3月，習近平再次當選中國國家主席後，選擇俄羅斯作為首訪國家，充分表明中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的高水準和特殊性。中方歡迎普丁就職後國是訪問中國。

張漢暉指出，關於歐亞安全問題啟動新一輪對話。兩年前，習近平提出全球安全倡議，宣導走出一條對話而不對抗、結伴而不結盟、共贏而非零和的新型安全之路，為破解全球安全困境提供了中國方案。兩年來，中俄在國際舞台密切配合、共同捍衛真正的多邊主義，有利於維護歐亞安全和全球戰略穩定。中方願繼續與俄方一道，加強戰略協作，攜手踐行全球安全倡議，共同捍衛國際公平正義，為維護國際和地區安全穩定作出新貢獻。

被問及中方是否計畫在俄總統普丁訪中期間或其他高層會見中討論烏克蘭和平倡議這一議題？張漢暉強調，烏克蘭危機全面升級已逾兩年，戰事仍在持續延宕，當前最緊迫的就是恢復和平。不久前，中方開展第二輪穿梭外交，各方一致認同中國作為聯合國安理會常任理事國，可在俄烏以及各方之間穿梭斡旋、傳遞資訊，推動各方求同存異、凝聚共識，為和談累積更多有利條件。

張漢暉稱，當前形勢下，為防止衝突螺旋式升級、甚至走向失控，各方應共同致力於早日恢復和平。中方支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案公平討論的國際和會，願繼續發揮自身獨特作用，為推動政治解決烏克蘭危機貢獻中國智慧和力量。

張漢暉指出，關於俄輸中「西伯利亞力量2號」天然氣管線項目談判。如此大體量項目，氣價不是唯一決定因素，嚴密、科學、系統的前期研究論證必不可少。雙方企業正就專案技術、商務、合作模式等一系列問題積極開展商談。

張漢暉指出，2023年中俄貿易額達到創紀錄的2401.1億美元。其中，中國對俄出口整車約90萬輛。今年第一季，貨物貿易額達566.8億美元，同比增長5.2％。中國對俄整車出口穩步增長。

張漢暉表示，兩國元首高度重視發展旅遊業。 2023年以來，俄羅斯被列入首批中國公民出境團隊旅遊的20個試點國家名單，中俄互免團體旅遊簽證政策正常運轉執行，兩國遊客互訪熱情高漲。

據中方統計，2023年全年俄赴中遊客數達99.79萬人次，據俄方統計，同期中國赴俄遊客數為47.7萬人次，在俄入境遊所有國家中名列首位。今年中俄人文合作委員會旅遊合作分委會、金磚旅遊部長會議等機制性會議都將在俄召開。中俄旅遊合作一定會迎來更大發展。