讓願景變計畫 紐約帝國大廈的成功故事

帝國大廈可說是最傳奇的一棟摩天大樓，興建的願景始於一支鉛筆。不過，當初究竟是誰拿著那支筆，要看你相信哪個版本的故事。有一說是建築師威廉．拉姆（William Lamb），有一說是擔任過通用汽車（General Motors）高階主管的金融奇才約翰．J．拉斯科布（John J. Raskob）。不管真相到底是誰，反正就是有人從書桌上拿起一支鉛筆，垂直立著，筆尖朝上，就此奠定帝國大廈日後的外觀：細細長長、聳入雲霄，傲視全球所有的建築物。

興蓋高樓的想法，大概是艾爾．史密斯（Al Smith）在一九二九年首先提出。史密斯是土生土長的紐約人，擔任過紐約州長，一九二八年是民主黨的總統候選人。不過他和大部分的紐約人一樣，反對美國的禁酒令，但多數國人和他見解不同。史密斯在選戰中輸給胡佛（Herbert Hoover），落選後無事可做，需要新挑戰。他把蓋摩天大樓的想法說給拉斯科布聽，兩人成立帝國大廈股份有限公司（Empire State Inc.），由史密斯擔任總裁與公司門面，拉斯科布負責資金。兩人選中的地點為華爾道夫飯店（Waldorf-Astoria），那棟樓一度是曼哈頓最奢華的象徵。史密斯和拉斯科布替摩天樓設好條件，擬定商業計畫，算出總預算，包括花五千萬美元買下與拆除華爾道夫飯店（二○二一年的八．二億美元）。他們找建築師拉姆的事務所負責這件事，訂好要在一九三一年的五月一日盛大開幕。有人立起一支鉛筆，接下來從畫出第一張草圖到敲好新大樓的最後一根鉚釘，一共有十八個月可以完成這件事。

史密斯一群人快速行動的原因是時機正好。在一九二○年代的尾聲，紐約擠下倫敦成為全球人口最多的大都會。在那個年代，爵士是熱門音樂，股票狂飆，景氣再好不過。摩天大樓有如雨後春筍般，從曼哈頓的各個角落冒出來，成為令人興奮不已的新象徵，代表著美國繁榮的機器時代（Machine Age）。金融家忙著尋找可以投資的新計畫，計畫愈大愈好。眼看著克萊斯勒大廈（Chrysler Building）即將成為全球最高的建築，享有「第一」的頭銜帶來的一切名氣和租金收入，拉斯科布、史密斯、拉姆於是下定決心，他們的鉛筆絕對要蓋得比所有人都高。

拉姆在設計帝國大廈時採取絕對務實的角度，「（建築師）會坐在繪圖板前畫一些華而不實、鋪張浪費的設計，把建築物當成自己的紀念碑，但那種日子已經過去了。」他在一九三一年一月寫道：「建築師不再嘲弄『實用』，極度專注於實務需求，在紮實的基礎上形塑點子。」

拉姆和帝國大廈計畫的施工人員與工程師密切合作，設計時配合現場情形，遵守預算與時程表的需求。拉姆寫道：「帝國大廈在繪圖階段，從頭到尾隨時依據使用情形、建造情形與施工速度來修改設計。」設計經過嚴格的測試，確保可行性。「幾乎每一個細節在定案前，營造商那邊的專家都會先徹底分析，依據每一個可預知的延誤，加以調整與改動。」

帝國大廈公司一九三一年的宣傳稿意氣風發：在工地尚未開始施工之前，「究竟需要多少根樑柱、重量是多少，我們的建築師一清二楚，就連需要多少根鉚釘與螺栓，也全都算好了。他們知道帝國大廈會有多少扇窗戶、多少塊石灰磚、什麼形狀與尺寸、需要幾噸的鋁和不鏽鋼、多少噸水泥、多少噸砂漿。帝國大廈甚至在動工前就已經完成︱躍然紙上。」

一九三○年三月十七日，帝國大廈在曼哈頓破土，超過三千名工人湧進工地。帝國大廈一下子拔地而起，立好鋼骨後，完成第一層樓，接著完成第二層樓、第三層、第四層。報紙形容，帝國大廈的建造速度勢如破竹，有如洋基隊在季後賽的表現。

施工人員摸索學習做順手後，進度更是快。帝國大廈先是一星期就蓋好三層樓，再來是一星期四層樓、一星期四層樓半。最高峰的時候，一天就蓋好一層15，然後又更快一些。「我們如火如荼蓋起主樓。」建築師李奇蒙．薛瑞夫（Richmond Shreve）談到，「一氣呵成，十個工作天就搞定十四樓半︱鋼骨、混凝土、石材，一切的一切。」

那個年代的人驚嘆工廠產出汽車的效率，帝國大廈的設計者也受到啟發，把蓋大樓的進度想像成垂直的裝配線。薛瑞夫解釋差別只在於「大樓的裝配線一直跑，但最終的成品會待在原地。」。

胡佛總統替帝國大廈正式剪綵的日期，跟預定的時間一模一樣：的確就是在一九三一年五月一日。當時紐約與全美的人民，早已耳聞這棟建築。帝國大廈不僅是樓層高度令人望而生畏，還以傳奇的效率建成。此外，雖然拉姆最重視實用性，帝國大廈依舊美得令人屏息。他追求效率的結果是優雅簡潔的設計，獲頒美國建築師協會（American Institute of Architects）紐約分部一九三一年的榮譽勳章。18接著在一九三三年，金剛在銀幕上抓著迷人女星費．芮（Fay Wray），爬上這棟摩天大樓，帝國大廈更是就此舉世聞名。

帝國大廈預計成本是五千萬美元，實際上只花了四千一百萬（二○二一年的六．七九億美元），比預算少百分之十七，換算起來少了二○二一年的一．四一億，完工時間也比開幕式早了好幾個星期。

我稱帝國大廈與其他成功專案的模式為「慢思快行」。

我在本章的開頭提問：究竟要怎麼做才能讓願景變計畫，帶來美好的新現實？接下來會帶大家看，答案正是慢思快行。