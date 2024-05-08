成功專案「慢思快行」 團隊是關鍵

慢思很重要，慢思能帶來理想的規劃與預測；但交付階段的快行，除了需要紮實的方案，也需要有力的團隊。多元的人群與組織裡，每個人有著不同的身分認同與利害關係，如何能打造出同心協力的「我們」─一個團隊─每個人都朝相同的方向努力，成功交付？

決定專案的目標、放在右邊的格子。

依據實驗、模擬與經驗打造計畫。

根據真實世界過往專案的績效，做出精準的預測，降低風險。

以上都完成後，「慢思」的部分好了，你有了像樣的計畫。

現在是快行與交付的時間。

紮實的計畫會大幅提升快速成功交付的可能性，不過光有計畫還不夠，任何有經驗的專案經理都會告訴你，你還需要能幹、一心把事情做好的交付團隊。任何專案要成功，首先得找對團隊，「你要找到對的人上車，」一位同行打了比喻。「然後把他們安排在正確的位置。」另一位同行補充。

我認識一位很搶手的I T專案經理，他經手的案子都是幾十億美元的。每當諸事不順、高階主管知道這下子前途不保，他就會被請過去（I T專案太常出現這種情形）。他願意接手的必備條件？可以帶自己的團隊過去，他用這個方法確保有正確的團隊可用。團隊成員各個身經百戰，用高價聘請他們絕對值回票價。

隨便抽檢任何成功的專案，你八成會發現背後都有那樣的團隊。蓋瑞多次成功準時在預算範圍內讓客戶的願景成真，這種厲害的戰績除了有蓋瑞本人的功勞，也是因為有一群才華洋溢的人，多年跟著他一起工作，有的甚至是合作數十年的夥伴。此外，前面的章節也提過，帝國大廈源自精密的規劃，不過別忘了，他們找的營造廠也以快速蓋成摩天大樓出名。

胡佛水壩也是類似的例子。從一九三六年完工至今，那個向天際延伸的造型永遠引發讚嘆。工程龐大無比，還得在荒涼、危險、塵土飛揚的地帶施工，卻能在預算內完成，甚至超前時程表。在大型專案的編年史上，胡佛水壩是傳奇，這座水壩能如此成功，主要歸功給負責管理的工程師法蘭克．高爾（Frank Crowe）。高爾在接下胡佛水壩前，就長期在美西各地建水壩，多年間打造出一支忠誠的大型團隊，跟著他東奔西跑。這支團隊不僅擁有非常豐富的經驗，還彼此信任、尊重與理解。

經驗豐富的團隊是無價之寶，卻通常不被當一回事，這種例子數都數不完，我輔導過的加拿大水力發電水壩就是這樣。那次負責指揮的高層完全沒有相關經驗，為什麼會這樣？因為有經驗的高階主管很難找。老闆心想，交付一個大案子能有多難？石油與天然氣產業做的是大案子，發電水壩也是大案子，因此出身石油與天然氣公司的高階主管，應該有辦法蓋出水壩：至少老闆的邏輯是這樣。石油與天然氣主管因此被找去蓋水壩，各位讀者想必不會訝異，這座加拿大水壩的結局和胡佛水壩完全不同，這場鬧劇甚至威脅到加拿大一整個省的經濟情勢。我是事情演變成那樣後，才被找去分析問題出在哪，但已經太遲了。

如何能找對團隊？簡單的方法是只要有可能，就盡量雇用高爾或蓋瑞那種等級的團隊。如果有那種團隊，那就找他們，就算很貴也要找。想一想他們能替你省下多少成本與時間，免於聲譽受損，一點都不貴。此外，不要等火燒屁股才找他們，一開始就雇用他們。

很不幸，有時沒有這種團隊，或是就算有，他們在忙別的案子。找不到外援時，就得自己組團隊，這是很常見的情形，也是英國機場管理局（British Airports Authority，簡稱B A A）在二○○一年面臨的挑戰。B A A打算替倫敦的希斯洛機場（Heathrow Airport），花數十億蓋全新的航廈。