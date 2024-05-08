美中科技戰火未歇，企業亟需加速應變

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美國商務部工業與安全局於2024年3月底發布實施額外出口管制規定，對超級電腦和半導體出口與最終用途、半導體製造等管控規範進行修正、釐清細節並立即於4月初生效。初步評估此次修訂，將讓消費性電子用晶片產品出口可獲放行，且若客戶用途非屬資料中心而是正常商業用途亦可獲得出口許可。

就當前情勢觀察，美國將持續以出口管制措施防堵中國大陸在關鍵技術獲得突破，透過廣泛單邊制裁干預中國大陸在先進晶片的設計與生產製造等發展；然而同時，也將損及美國半導體生態系，尤其對部分美國業者將在營運上直接受到衝擊。

再者，制裁手段雖可拖慢主要競爭國家的科技進程，但對美國科技產業發展無益。美國數次緊急修訂補充條款，亦是希望在政府管制與企業營運之間，能保一定的彈性與靈活性。美國主要業者亦在國會積極遊說，希望能在地緣政治角力上保有商機，這也讓未來的發展走向更具不確定性。

●美方管制一再出招，中方應變圖存

然而美國管制動作除了美國企業持續遊說以外，也一直面臨出現突破口的挑戰。諸如華為2023年下半年推出新款智慧型手機，所採用海思的麒麟9000S手機處理器，即標榜導入中芯國際7奈米先進製程技術。顯見在美國管制之下，中芯國際能透過現有設備和材料持續推進製程技術，並在全球先進製程取得一席之地。甚至預期未來亦可能協助生產高效能AI運算處理器，而進一步挑戰美國管制的決心以及提高未來加強管制的不確定性。

然而中芯國際採用DUV而非EUV開發最先進製程技術，對成本、良率和性能等皆是挑戰實是不得不為的雙面刃。台積電、三星和英特爾昔在最先進製程先後導入EUV技術，即是面臨奈米微縮與成本、性能之間的實際考量。因此，中國大陸業者用相對落後的技術生產相對不具成本、性能等競爭力的晶片產品，何嘗不是無益於產業長期正向發展的無奈選擇。

●大陸成熟製程產能難以扭轉全球生態系

中國大陸自1980年代以來長期發展半導體產業，更在2015年後加大投資力道，透過大基金一、二期鉅額投資，長年與臺灣、南韓並列為全球前三大半導體設備市場，並且擁有全球前三大的晶圓產能地位。基於此，如美方政府、媒體等，對中國大陸先進製程備受箝制，但仍可能憑藉充裕且不斷擴充的成熟製程產能轉而掌控全球半導體市場的發展性充滿疑慮，讓此議題受到的關注甚囂塵上。

然而擁有成熟製程產能，並不等同於能擁有採用成熟製程的半導體晶片市占率，就像是擁有工廠生產線卻接不到訂單。當前中國大陸IC設計業和IDM業合計營收在全球半導體市場所占比重低於1成，在任何半導體晶片產品皆不具備龍頭優勢，顯示全球或中國大陸半導體市場仍是由美日歐等半導體晶片大廠所宰制。

再者，採用成熟製程的半導體晶片包含具技術差異的高價特殊型晶片和技術成熟的量產型晶片。前者以先進資通訊、車用、工業和國防航太等用途為主，對製造成本的敏感度不高；後者以消費性用途為主，常因利潤低落、價格競爭而對製造成本敏感，但在電子產品所占成本比重不高，對全球半導體市場影響力亦有限。

因此在技術優勢與全球專利的跨國競爭下，中國大陸業者難以打開海外特殊晶片市場，擁有產能也於事無補；而若充裕的成熟製程產能轉而協助生產量產型晶片，恐因利潤薄、門檻低且更換供應商容易，反將淪為中國大陸產業的內耗競爭窘境。

●是否對成熟晶片管制反讓美方陷兩難

其實不論是華為、小米、聯想等資通訊廠商或騰訊、阿里巴巴和百度等服務業者，合計採購規模已讓中國大陸成為全球重要半導體市場之一，不容各國供應商忽視。因此，自2019年即列入美國實體清單制裁的華為，在2024年4月上旬發布搭載英特爾新款AI晶片的筆記型電腦，雖然引發美國國會議員的質疑，但亦顯示美國業者仍需要且可申請出口許可予華為，用於一般商業用途的資訊產品。

再者，除了超微（AMD）、高通（Qualcomm）、英特爾和輝達（NVIDIA）等指標大廠多採用最先進製程，如美國德儀（TI），歐洲意法半導體（STMicroelectronics）、恩智浦（NXP）和英飛凌（Infineon，日本瑞薩（Renesas）等，皆是以成熟製程生產高單價特殊晶片，而在全球及中國大陸半導體市場具有一席之地。

因此，管制中國大陸成熟製程產能擴充對於美歐日大廠影響有限；管制成熟晶片出口至中國大陸則對國際大廠影響極大，難於說服各國企業。此外，若讓美歐日半導體業者能持續出口至中國大陸，反而更能相對延遲中國大陸的發展速度。

確實美中衝突加速了跨國競爭的速度，但實質上，臺灣本來就長期處於高度競爭、不進則退的全球生態系。然而相較與競爭對手之間的技術差距與營運狀況，美中政府的高度不確定性確實更難掌握；再者，依據IMF研究，各國在2023年推出逾2500多項產業政策，以軍民兩用產品以及如半導體和低碳等先進技術為主，恐怕同樣會加劇全球產業競爭樣貌。換言之，產業競爭早已深受跨國政策所影響，全球格局迥異於以往，除了中國大陸的後進者恐也得面對如印度等新加入者。

所幸臺灣產業本就長期面臨全球競爭而有疼性因應、更迭易代的特性，再加上與全球生態系的高度聯結而掌握未來趨勢，已站在良好的優勢基礎之上。相對的，個別企業亟需考量全球生態系與前瞻發展趨勢，加快、加大規劃並執行應變策略，方能在中長期的跨國競局之中，獲得持續成長的契機。