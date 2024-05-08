外資愛台積 目標價登千金不變

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台積電AI相關營收拆解

台股挑戰新高躍躍欲試，最大權值股台積電當然不能缺席，股價最近步步走高，7日收盤重返800元大關，外資圈對股價預期幾乎都在900元以上，花旗環球、滙豐證券更看好台積電登千金寶座，推測合理股價高居1,030元與1,025元，大型研究機構助陣台積電挑戰新高峰。

台積電股價自4月18日法說會後曾回檔至740元波段低點，7日收盤總算重登800元關卡，國際資金自4月23日起買多賣少，迄今十個交易日多達八天啟動加碼。

題材面上，COMPUTEX開展進入倒數一個月，全球科技大咖將齊聚，先飄出濃濃AI味，台積電受惠AI發展程度高，資金重新聚焦並不令法人意外。

外資7日買超台積電16,169張，高居個股買超排行第三名，過去十個交易日累計買超張數達6.7萬張，是台積電反攻800元的最佳後盾。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻剖析，台積電在AI潮流中是長線最大贏家，無論成長動力是來自GPU、ASIC、雲端，抑或邊緣AI晶片，絕大多數都透過台積電先進製程服務製造。而台積電先前對來自AI的成長能見度，要優於全球半導體供應鏈的其他廠商。

瑞銀證券指出，在AI放量與英特爾委外代工加持下，台積電高效能運算（HPC）相關業務2024、2025年成長高達43％與24％，至2025年相關事業營收占全體比重達52％。瑞銀證券台灣區研究部主管艾藍迪（Randy Abrams）估計，輝達業務占台積電比重將從2023年的8.5％，提升到今年的11.4％，2025年再攀高至14.4％。

摩根大通證券認為，台積電透過再製成的領先與先進封裝的創新，在AI時代的地位益發穩固，對台積電技術優勢與執行能力抱持高度正向看法，未來三至五年內仍將是AI半導體的關鍵驅動引擎。

另伴隨電價、原物料、海外設廠與勞工成本全面提高，為捍衛毛利率，法人研判台積電已開始與客戶價格協商。大摩研判，因台積電的附加價值愈來愈高，產品報價2025年可能調漲5％。

（相關新聞見A2）