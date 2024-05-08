中法簽署15項合作協議

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習近平訪問法國成果

中國國家主席習近平結束三天訪問法國行程，兩國經貿合作進一步深化。中國商務部7日公布，在中法企業委員第六次會議上，兩國企業在金融、核能、航空、製造業、新能源等領域共簽署15項合作協議，展現兩國經貿關係的緊密。

新華社報導，習近平6日出席中法企業委員第六次會議閉幕式時表示，願與法方一同充實中法全面戰略夥伴關係的經貿內涵，致力拓展雙邊經貿關係的廣度和深度，開闢新領域、創造新模式、培育新增長點。包括透過雙邊產業快速協同機制，進口乳酪、火腿、葡萄酒等更多法國優質農產品，實現「從法國農場到中國餐桌」。

報導指出，會議期間，中法企業家代表根據產業創新與互信共贏、綠色經濟與低碳轉型、新質生產力和可持續發展三個專題進行研討，就深化中法經貿合作提出建議。閉幕式後，雙方企業簽署金融、核能、航空、製造業、新能源等領域15項合作協議。

儘管商務部並未公布上述15項合作協議的內容和金額，但從習近平此行雙方簽署的4項聯合聲明和18項部門間協議可略見端倪。其中法國飛機製造商龍頭空中巴士與中國發改委簽署了在深化航空領域合作的諒解備忘錄。而法國關注的農產品出口，中國農業農村部和法國農業和糧食主權部，簽署了關於葡萄種植和葡萄酒釀造產業合作的行政協議。

另在中小企業合作、化妝品行業方面，中國商務部與藥品監管局也分別與法國簽署了相關諒解備忘錄與合作意向書。另外，發改委和法國經濟、財政及工業與數位主權部間，則達成加強部門間交流的意向書等。

除了中法簽署15項合作協議，習近平在該會議致詞表示，中方決定將對法國等12國公民短期赴中的免簽政策延長至2025年年底，以促進兩國人員往來。中方將自主擴大電信、醫療等服務業對外開放，進一步開放市場，為包括法國和歐洲企業在內的各國企業創造更多市場機遇。

此外，中方願與法方攜手應對全球性挑戰，堅持《聯合國氣候變化框架公約》及其《巴黎協定》確定的目標和原則框架，積極應對氣候變化，推進生物多樣性保護全球進程，共同保護地球家園。