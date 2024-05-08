習近平訪歐倡議 巴黎奧運期間全球停戰

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中國國家主席習近平6日下午與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）舉行會談，會後聯合記者會上，兩人聚焦區域安全，馬克宏表達對東亞及台海局勢的擔憂，習近平則反對藉由俄烏戰爭抹黑中國，煽動「新冷戰」。

法國是習近平此次訪歐的重頭戲。6日上午的圓桌會議上，習近平面對來自馬克宏與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen），在中歐貿易失衡議題上的左右夾攻。下午習近平與馬克宏的會談則聚焦在區域衝突。

新華社報導，在會後近30鐘的聯合記者會上，習近平表示，作為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，中方願和法方一道，以巴黎奧運會為契機，倡議奧運會期間全球停火止戰。馬克宏對這項倡議也表示歡迎。

關於俄烏危機，習近平表示，中方反對利用烏克蘭危機甩鍋、抹黑第三國，煽動「新冷戰」；支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與、公平討論所有和平方案的國際和會。

馬克宏則在會談中提及台海緊張情勢。他表示雙方談論對東亞危機的擔憂，「包括海峽兩岸，以及加速彈道飛彈和核武計畫的北韓」，馬克宏感謝習近平對朝鮮半島去核化的明確立場。

另一方面，歐盟執委會主席馮德萊恩與馬克宏、習近平舉行三邊圓桌會談後表示，歐盟無法吸納中國大量生產過剩的工業產品，不平等的市場准入和中國的補貼政策，損害了歐中關係。

訪法最後一天，馬克宏7日招待習近平到自己的「第二故鄉」庇里牛斯山享用午宴，並且舉行非正式會談。結束後，習近平轉往此行第二站塞爾維亞。習近平人未到禮先到，中國海關總署7日公告，解除塞爾維亞禽流感的風險警示。這將有助於塞國禽類及其產品出口中國大陸。