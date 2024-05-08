法人連3日買超百億 台股新一波漲勢再起？名師曝吸金指標

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台股蓄勢再攻前高

台股多頭氛圍延續，受惠美科技股回神，帶動外資重返台積電、聯發科等大型權值股，內資買盤則由高息ETF換股、建倉資金挹注盤面活水，在雙資力挺下，加權指數7日上漲130點，終場收20,653點。法人看好「電、金、傳」維持良性輪動態勢，若量能進一步擴大，有利指數再戰歷史高點。

美國AI指標股輝達、AMD於周一都勁揚超過3％，費城半導體指數大漲2.21％，帶動台股AI股及半導體股衝高，台積電7日上漲14元，漲幅1.78％，股價重返800元大關，聯發科小漲10元收1,045元，帶動大盤延續攻勢，再創波段新高，近三個交易日強漲430點，盤中高點20,689點，距離歷史高點差距不到200點。

在籌碼部分，三大法人合計買超121.25億元，近三個交易日買超規模都突破百億元，期間買超571.69億元。其中，外資7日買超69.94億元，連三日偏多加碼，5月以來回補台股272.55億元；投信買超47.2億元，連17買超582.95億元。

台新投顧副總經理黃文清指出，大盤波動幅度漸收斂，短線市場焦點將回到台股第一季財報及法說上，指數將維持高檔震盪。

市場也聚焦高息ETF5月換股熱潮及新募集高息ETF建倉效益助攻，高息、高成長股將扮演盤面吸金指標。

就量價結構分析，大盤近期面臨4月上旬前高壓力，短線高檔震盪機會較高，7日量能略減至4,129億元，研判成交量需擴增回到約4,450億元的20日均量之上，有利指數挑戰20,883新高。

非電近期焦點族群能漲能跌，亦有望持續受資金青睞，短線聚焦電器電纜、航運，過熱的建材營造、觀光餐旅逢回仍可留意。

玉山投顧研究部資深協理湯麒國指出，美國聯準會主席鮑爾釋出下一步行動不太可能朝向升息，加上4月非農就業人數下滑，估計降息時程可能要等到9月或12月會議；後續關注10日台積電4月營收、15日美4月CPI數據，與23日輝達公布財報。