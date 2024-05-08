靠變現科技股 六大壽險首季資本利得逾1,100億

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五大壽險持有台積電股票部位

台股首季靠台積電衝上2萬點，壽險業亦靠台積電等科技股首季搶下開門紅。國泰、富邦、南山、新光、凱基、台灣等前六大壽險，第一季實現資本利得逾1,100億元，主要靠實現台積電等科技股，讓六家壽險首季稅後純益達689億元。

除南山人壽，金控下五家大型壽險中有四家首季減碼台積電，規模約480億元。業者表示，首季雖有新台幣貶值的兌換利益，但避險工具及提存準備金成本仍高，還要支應本業經營成本，滿手債券又多是跌價損失，第一季能「變現」的只剩下股票，其中又以台積電獲利較豐。

六大壽險持有台積電平均成本大約在每股450～560多元左右，第一季台積電股價漲逾30％，3月底收在779元，大型壽險光一檔台積電就可能有逾百億元的未實現利得，因此趁機出售實現獲利，保住首季獲利的開門紅。

雖有壽險公司私下表示4月台積電站上800元，感覺「賣早了」，回檔還是會伺機補部位。

六大壽險公司第一季實現資本利得約1,165億元，大部分都是國內外股票，壽險業至3月底投資台股市值已逾2兆元，海外股僅約新台幣5,200億元，六大壽險首季實現的資本利得估計約有8成、近900億元是來自台股。

據公開資訊，金控下五大壽險即國泰、富邦、新光、凱基、台灣，最大持股都是台積電，至3月底5家公司共持有台積電市值約3,415億元，相較去年底市值增15％，以富邦人壽持有約1,360億元最多，估計有近18.7萬張，因此富壽的台股未實現獲利是壽險業中最多，新光人壽加上台積電的債券持有部位則逾900億元。

去年底台股在1萬7,930點附近時，壽險的台股未實現利益就有近800億元，國壽、富壽、台壽都逾200億元，即便有實現部分獲利，但也不斷回補，在台積電攻上800元，台股站穩2萬點下，壽險台股未實現獲利估計可能逼近2,000億元。