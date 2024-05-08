股市添活水 金管會開放認股借貸

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金管會放寬券商認股借貸業務

金管會7日宣布，開放證券商承作「認股借貸」，即員工、原股東要認購公司初次掛牌或現金增資發行的新股時，可用要認來的股票向證券商抵押借款，籌措認股資金，可不用變賣股票，製造台股賣壓，亦可為券商增加獲利來源，可謂雙重利多。

證期局副局長高晶萍7日表示，新法規要預告60天，預計第四季前可上路，目前22家券商可承作有價證券借貸業務，最大放款能量是淨值的4倍，依3月底淨值計算，22家券商可承作有價證券借貸的總資金規模有2.16兆元。

高晶萍表示，這是證券商公會建議開放的措施，過去上市櫃公司在初次掛牌（IPO）、現金增資（SPO）發行新股，員工及原股東依比率認股時，若有資金需求都是向銀行借信貸或房貸，亦或賣出手中股票變現、繳款。

在開放券商承作認股借貸後，未來在新股繳款截止日前，券商即會將借款匯入交割帳戶，再將申請認股借貸的股東名冊給集保，即券商撥認股款，員工及股東認的股票會轉撥進指定帳戶作擔保，繳款截止日到撥券日約4至10天，最長可借款30天，借貸年息約2％至6％；提供員工及股東認股的新資金調度管道。

據證期局統計，現行券商辦理有價證券借貸分兩類型，今年4月至5月6日每日融通餘額，若是T+5型（短期周轉）每日融通餘額約在5億至15億元不等，變化較大；半年型則屬資金融通，借款期限較長，近期每日融通餘額約在4億元上下。

高晶萍說明，認股借貸中有二類股票不得受理為擔保品：一、限制員工一定期間不得轉讓的新股或限制員工權利新股，因會影響擔保單即股票的處分，券商就不能受理；二、公司員工擇定適用緩課所得稅的股票，因緩課股票的集保作業與一般認股作業不同，不能作為擔保品。

此外，證期局分析三大效益，一、有助券商提供客戶更多元化的產品與服務，二、可滿足上市櫃公司員工及原股東認購公司新股資金需求；三、協助上市櫃公司籌資作業順利完成。