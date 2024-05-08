廣達 台、星政府基金猛加碼

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廣達前十大股東近二年變化

AI熱潮助攻，吸引台星兩大政府基金默默加碼持股。根據廣達7日公告的前十大股東持股比例顯示，過去一年新制勞退基金的持股比例從112年的1.99％，提升至113年的3.36％，持有股數為12.9萬張，持股市值逾346億元，一舉躍居第三大股東；而另一個新進大股東則為新加坡政府投資專戶，去年未進入前十大股東之中，今年則是排名第五，持股比例為1.75％、共計6.75萬張，持股市值180億元。

至於第一大股東仍為董事長林百里名下的千宇投資公司，持股比例14.82％，持有股數57.2萬張，林百里本人持有股數約41.5萬張，持股比例為10.76％，身價上看2,638億元；而廣達副董事長梁次震持股比例是2.14％，持有股數達8.26萬張，身價高達220億元，居第四大股東。

廣達市值站1兆元大關，7日也同步公告營業報告書，董事長林百里再度強調，市場變化瞬息難測，廣達在生成式AI的第一波基礎建設布建上拔得頭籌，加上AI筆電、AI伺服器與AI汽車等3A產品線亦均已到位，要在3A齊發下乘勝追擊，推進廣達成為「A+」公司。

林百里指出，新科技應用獲得成功的關鍵，往往不僅只於技術本身，更有賴於使用者行為的改變，與新商業模式的成形。因此，需時刻洞察創新趨勢，以AI技術深耕「SMART X」，在智慧醫療、智慧製造和智慧移動三大應用領域中提供最適切的運用工具，協助客戶發展優質服務解決方案，精準掌握新科技應用起飛時刻的關鍵商機。

在醫療方面，廣達會持續研發提升醫療品質協作應用工具、促進醫療資源可及性的智慧解決方案，以爭取醫療時效，並促成跨界、跨國合作；同時將遠距醫療、智慧健康監測與其周邊醫材結合AI技術，提供更精準的智慧醫療診斷和治療方案。

在智慧製造方面，將從傳統電腦視覺檢測升級AI視覺檢測，而大語言模型（LLM）的發展將再度為製造業帶來新的可能，在不同的產品生命週期中測試、驗證和優化製程與產品，減少對人為操作的依賴及誤失；以廣達在無線通訊、雲端運算與生成式AI之布局為後盾，發展智慧製造的新應用。

最後，在智慧移動領域中，廣達致力推進交通系統的智能化、效率化和環保化，將擅長的高速運算研發能力，應用在新一代的自動駕駛中央電腦與區域控制系統之中，助客戶融合AI與感測器技術，提高駕駛安全和便利性。