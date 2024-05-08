蘋果新iPad Pro 內建M4晶片

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蘋果7日發表暌違18個月的iPad新品，如外界預期發表兩款iPad Pro，皆內建最新M4晶片且比上一代更輕薄，其中13吋iPad Pro厚度僅5.1公厘，是史上最薄蘋果裝置。蘋果另發表兩款iPad Air、Apple Pencil及魔術鍵盤。

2022年10月蘋果發表第六代iPad Pro至今已過18個月，是iPad史上最長的新品等待期。蘋果不負眾望發表11吋及13吋兩款iPad Pro，並推出3年多來首度全新改版設計，除了將FaceTime視訊鏡頭移至較長側邊之外，也首度讓兩款iPad Pro改用P-OLED（串聯式有機發光二極體）螢幕。更重要的是，新一代iPad Pro運算核心一口氣從上一代內建的M2晶片跳級到M4晶片，超越最新MacBook Pro的M3晶片。

蘋果7日另發表11吋及13吋兩款iPad Air，皆採M2晶片，運算速度比上一代快50％。11吋售價599美元起，13吋799美元起。即日起接受預訂，下周開始出貨。

早在7日發表會開場前，蘋果已向外界預告Apple Pencil將是本次發表會的亮點之一，因為蘋果官網在發表會前夕秀出的蘋果圖像暗藏玄機，只要將游標移至蘋果圖像上，圖像就會被擦除一部分，暗示新一代Apple Pencil主打橡皮擦功能。

雖然2018年蘋果推出的第二代Apple Pencil已內建橡皮擦功能，但使用者必須手指輕觸筆桿兩下才能開啟功能。新一代Apple Pencil讓使用者以更直接的方式切換功能，只要手指緊捏筆桿一下就會獲得觸覺反饋，透過筆桿震動得知橡皮擦功能已開啟。

另一方面，華為7日則選在杜拜舉行「創新產品發表會」，發表新款可穿戴設備、全新MateBook系列筆電和MatePad系列平板電腦等，華為還發表全新自研平板繪畫軟體「天生就會畫App」。至7日晚間截稿，華為發表會尚未開始。據稍早陸媒報導，華為此次無發表新款手機，而是主打AI筆電MateBook X Pro 2024，以及平板、穿戴裝置，包括推出與Apple Watch相似的智慧手表Watch Fit 3，以及新一代平板MatePad。