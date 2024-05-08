Wi-Fi 7神展開 聯發科、瑞昱樂

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

網通IC族群4月營收

受惠運營商持續導入Wi-Fi 7及10 GPON等新技術，台系主晶片大廠皆抱以樂觀看法。聯發科指出，領先之Wi-Fi 7解決方案進展超出原先預期，在寬頻、路由器和筆電皆強勁成長；而瑞昱目前在Wi-Fi 6／6E市場具備領先地位，隨著Wi-Fi 7晶片於下半年開始出貨而延續；射頻IC公司立積擁有各大主晶片平台參考設計，產品線持續擴張，本季將迎來強勁成長力道。

Wi-Fi 7元年，主晶片業者快速跟進，聯發科以6奈米先進製程打造，一舉較前代22奈米大幅提升，已領先之解決方案逐步打入各式應用；瑞昱則以過往領先優勢，提供全方位Wi-Fi 7解決方案，其中，射頻端架構提供更強的無線性能和更廣泛的訊號覆蓋範圍。

谷底回溫已於近期營收現端倪；瑞昱網通、消費性產品逆襲，4月合併營收達100.68億元，月增11.4％、年成長21.9％，暌違20個月、一舉站回百億元關卡；累計前四個月合併營收達356.91億元、年增28.0％，亦創歷史同期次高。瑞昱認為，中國大陸電信標案市場近期開始初步的回溫，世界各國電信基建需求也開始出現升溫的跡象。

射頻IC業者立積4月合併營收達3.23億元，月增7.6％、年增 31.6％，同樣改寫2022年3月以來新高；累計前四月合併營收11.84 億元，亦為歷史次高水準。法人樂觀看待立積營運，隨著各式終端應用回溫，加上Wi-Fi 7需求較預期強勁，目前產能滿載、第二季營收將維持於高檔。

立積擁有超過600個專利，在前端射頻模組占領導地位，提供全球運營商在IP、量產、成本控制能力最有競爭力之服務；立積分析，相較Wi-Fi 6，Wi-Fi 7價格將有倍數提升，目前客戶涵蓋全球各大運營商及網路設備供應業者，並是各大主晶片平台參考設計業者。

儘管今年Wi-Fi 7仍處於初期滲透階段，然而網通產品換代具疊加性，一旦落隊便難以追趕。瑞昱認為，PC和Router今年的Wi-Fi 7滲透率可能低於5％，不過到明年，將有機會翻倍或是更多，2026年表現更佳。