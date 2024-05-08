緯穎Q1獲利破表 三率齊刷新高

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緯穎7日董事會通過第一季財報，單季每股稅後純益26.92元，超乎原先市場預期。緯穎受惠AI新專案比重持續提升，認列之NRE大幅挹注其獲利能力，不僅三率同步三升、並創下高紀錄，緯穎單季營業利益、稅前及稅後純益均達歷史單季新高，第一季每股稅後純益26.92元，亦再創新猷。

緯穎首季營收696.28億元，較去年同期下滑約6.2％，惟毛利率、營益率及稅後純益率皆年增逾兩個百分點，分別達11.1％、8.4％及6.8％，獲利能力明顯較去年第四季及去年同期拉升。

緯穎單季營業淨利58.56億元、年增逾3成，稅前盈餘及稅後純益則皆年增4成以上，分別達59.02億元、47.07億元，亦均為歷史單季新高。

以緯穎目前在AI伺服器產品線的出貨主力來看，客戶端採用ASIC方案的AI伺服器專案比重仍占大宗，至於AI伺服器業務在其整體營運結構中，則繼去年度突破2成後，自今年第一季起再逐步拉升。

緯穎先前樂估，今年AI伺服器業務動能將以逐季增長態勢向上，此外，採用如輝達AI GPU超級晶片架構之AI伺服器產品，亦將於下半年陸續放量，屆時還將進一步挹注其營收規模擴大。

緯穎重申對雲端產業與AI伺服器長期需求前景看好，表態將持續投資、並深化資料中心技術與產品開發。緯穎於第一季間已接續投資了包括關鍵散熱技術廠商ZutaCore，與私募基金Andra Capital，期能開發多元技術，並進一步開拓潛在市場。

另在擴產布局方面，緯穎持續執行全球自有產能布建計畫，馬來西亞二廠及台南二廠按進度執行，墨西哥三廠則已進入量產階段。