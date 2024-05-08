和碩AI伺服器 挺進摩洛哥

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和碩合作夥伴美國新創公司IOZERA奪得非洲摩洛哥資料中心與人工智慧（AI）中心園區案，該項目合約總值約5億美元（約新台幣161.95億元），近期將與摩洛哥政府簽署合作備忘錄（MOU）；和碩資深副總暨技術長徐衍珍也將出席簽約儀式。法人推測，和碩在此一合作案中將負責AI伺服器建置，有望為其AI伺服器業務挹注新動能。

IOZERA主要提供資料管理、儲存等領域的AI解決方案，據項目規劃，將在摩洛哥得土安內的5萬平方公尺土地面積上，興建電源總裝置容量達386MW（百萬瓦）的資料中心與人工智慧園區。

據目前時程規劃，此一項目預定於今年第四季開始施工，2026年中期投入營運。值得一提的是，除了AI資料中心外，該園區也會設置新創公司孵化器與博覽園區，致力於培養新創企業；同時，也會導入太陽能、風電等，打造綠色能源創新系統，為資料中心提供永續能源。IOZERA強調，此園區將為摩洛哥經濟和技術成長做出重大貢獻，且除了商業用途外，也有望在2030年國際足總世界盃期間發揮觀光效益。

IOZERA和摩洛哥政府預計近期簽署合作備忘錄，法人推測，和碩在此案中主要負責AI伺服器建置，而隨著該園區預計在2026年中啟用，對伺服器業務的貢獻將在明後年陸續顯現。

和碩先前指出，AI伺服器有很強爆發性，目前客戶主要以北美為主，2月已經小量出貨，主要屬於組裝與測試（L10），但公司也具備主機板（L6）和整機櫃（L11）的能力，可依照客戶需求，提供不同服務。

為搶攻AI商機，和碩也軟硬兼施，除具備相關硬體製造技術，更成立「AI軟體團隊」，以內部原有的平台為基礎，整併一些如NVIDIA的工具，建立智慧製造AI系統PEGAAi，進一步向外推廣。