通膨率跌破2% 九個月新低

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主計總處7日公布4月通膨率，雖然電價調漲，但隨著蛋價大跌、外食、油料費漲幅縮小，通膨率降至1.95％，排除春節因素為近九個月首度落在2％以下，也是近九個月最低。此外，行政院所關注的17項重要民生物資也出現四年來首度轉跌，通膨壓力持續減緩。

主計總處表示，4月電價調漲，推升消費者物價（CPI）漲幅0.05個百分點，但由於雞蛋價格較上年同月大跌22％，加以外食費、油料費漲幅收歛，因此通膨率（CPI年增率）降至1.95％。

近期各類物價年增率

綜合統計處專委曹志弘表示，4月各類物價漲跌互見，電價、醫療費用（由於掛號費調高）及房租皆漲，房租年增率2.34％為近15個月最高，另一面，蛋價大跌、外食費及油料費漲勢趨緩，綜合這些漲跌情勢，4月通膨率降至1.95％，排除春節因素，為近九個月首度降至2％以下。

4月外食費年增2.93％，為28個月以來最低，月漲0.19％也已連續兩個月接近十年長期平均漲幅，顯示外食費漲幅已緩步收歛，但主計總處提醒，隨著用電成本提高，未來幾個月外食業者會否把電價成本轉嫁給消費者，導致外食費再度上漲，仍待觀察。

主計總處表示，行政院關注的17項重要民生物資平均價格近年持續上漲，前年漲5％，去年漲4.8％，隨蛋價大跌，4月年增率-0.16％，為近四年首度下跌。至於5月通膨情勢，曹志弘表示，由於近日大雨推升蔬菜價格，5月通膨率有可能回到2％以上。

展望國際情勢，曹志弘分析，由於美國限制俄羅斯的銅、鋁交易，4月銅、鋁的國際行情明顯上漲，不過黃豆、玉米及小麥由於供應充裕，價格續跌，至於OPEC油價於4月雖漲至89美元，5月初又跌至84美元，國際農工原料近期的波動雖使得我國進口物價（以新台幣計價）結束連續13個月的下跌，於4月轉為上漲2.42％，惟主計總處認為，這一波農工原料行情的變化，對國內物價影響有限。