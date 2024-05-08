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雖然4月我國通膨率降至2％以下，但通膨的危機仍在。因為歷來通膨和戰爭密切相關，遠的不提，就以1960年代的越戰，曾讓美國通膨率達到5％，緊接著1970年代的以、阿戰爭，更一舉讓美國通膨率於1974年升至12％，導致第一次石油危機，台灣自然無法置身事外，這一年台灣的通膨率更高達47％。

1980年兩伊戰爭又起，國際油價由前一年的17美元漲逾30美元，甚至持續上揚，當年新聞報導說：「兩伊戰爭已使部分國際經濟活動受震動，阿拉伯輕原油每桶報價超過40美元，美國10月通膨率達12.6％。」事實上，有三年之久，美國通膨率超過10％，台灣也連續兩年在16％以上。

近年這一波通膨，也是源於戰爭，2022年初俄烏戰爭爆發，推升了原油價格，以及黃豆、玉米及小麥的國際行情，影響所及，食物價格大漲，此外，俄羅斯減供天然氣更加劇全球通膨壓力，2022年美、歐通膨率皆升破8％，台灣原物料高度仰賴進口，通膨率也直逼3％。

去年10月以、巴衝突，中東情勢日趨複雜，國際油價等農工原料行情目前波動也許不大，但從過去歷史經驗觀察，如果戰事不能趨緩，類似紅海危機的事件將層出不窮，加以中美貿易紛擾，俄烏戰火延燒，都將為通膨投入新變數。

雖然目前通膨沒有升溫，然而美、歐、日、韓的通膨率，也尚未回到2020年之前的水準，顯示通膨壓力依舊存在，如果地緣政治危機不能解決，戰爭不儘速落幕，局面繼續複雜，歷史經驗告訴我們，通膨仍有捲土重來的可能，執政當局不可掉以輕心。