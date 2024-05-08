防堵假宿舍、真豪宅 私法人購屋 增1原則2限制

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為防止公司假借宿舍名義購買豪宅，內政部預告修正《私法人買受供住宅使用之房屋許可辦法》，規範公司以宿舍名義購屋時，以「成屋」原則、例外准購預售屋，並設下兩大限制：一、私法人禁購高價住宅，二、公司成立至少一年、員工五人以上。

內政部表示，私法人無居住需求，去年7月《平均地權條例》修法上路，管制私法人購買住宅採「許可制」，購買住宅須經許可用途共有六種，包括宿舍、供居住使用之出租經營、實施都更危老或合建、衛生福利機構場所、合作社購買供社員共同使用，以及內政部公告之用途。

不過，平權新制上路逾十個月，不斷出現公司以購買員工宿舍為名義買豪宅。截至今年第一季底，私法人獲准購買住宅許可數已達424件。但因政府資訊公開法、不得公開法人經營事業內容為由，無法公開其核准用途；對此，內政部長林右昌認為，不應准許這些案件，並嚴正表示將儘速修法遏止再發生鑽漏洞之情事，且為儘速解決實務所生爭議，縮短預告期間為15日。

地政司說明，未來法人購屋將以「成屋」為原則，主因考量預售屋無法立即提供公司作為宿舍使用，但公司若有大量遷廠需求，而廠房尚未建置完成、或配合相關營運需求規劃期程，有買受新建成屋或預售屋之需求者，則可例外個案准許購買預售屋。

此外，內政部也設下兩大條件，一、私法人不得購買「豪宅」（按央行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定之「高價住宅」金額為標準），限購北市7,000萬內、新北6,000萬內、其他地區4,000萬內房屋，二、公司必須成立超過一年，且公司員工人數至少五人（近12個月平均月投保人數要在每月最低五人以上）。

另外，針對私法人申請「供居住使用之出租經營」需求購屋時，地政司也增訂新規，經許可之房屋應併同辦理所有權移轉登記，以避免私法人規避「戶數限制」，例如申請買受五戶，經許可後僅登記一戶的情形。