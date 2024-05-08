明年預算再放大 晶創台灣推AI、半導體

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

為推動半導體優勢結合生成式AI帶動全產業創新，行政院去年核定晶片驅動「台灣產業創新方案（簡稱晶創台灣方案）」，落實此項政策的「晶創台灣推動辦公室」7日揭牌。行政院副院長鄭文燦強調，明年度預算會再放大；國科會主委吳政忠則表示，在高點時要居高思危，必須走出自己的路，生成式AI出來後台灣會有很多機會。

晶創台灣方案為十年期計畫，為落實長期政策目標與四大布局策略。為此，國科會成立「晶創台灣推動辦公室。鄭文燦強調，台灣半導體先進製程占全世界9成，AI晶片大部分在台灣，AI硬體也賺很多錢，而台灣在Edge A（邊緣AI）還有很多機會，希望在軟體、記憶體、IC設計能夠擴大，往應用和系統方向走。

鄭文燦也說，今年科技預算，不包含國防科技就到達1,569億元。為推動晶創台灣方案，十年需要3,000億元，去年先編列120億元給今年度預算，算是起了個頭，「今年編明年預算會再放大」，揭牌是個總結跟里程碑，也是新的開始，為讓晶創台灣計畫往前走，政府會給予辦公室最大支持，希望在半導體15年優勢中加成發揮，創半導體產業第二個里程碑。

吳政忠表示，近幾年台灣半導體被全世界看到，俄烏戰爭跟疫情是其中原因。而半導體在高點同時，台灣也要居高思危，不能只有半導體，而是應該趁機推向各行各業。希望晶創方案不止布局十年，而是帶到2050年，一直往後走，讓台灣一直處在高點。

吳政忠指出，晶創台灣方案有四大布局，首先就是把半導體跟生成式AI推到各行各業；其次擴大國內外人才；第三增進異質技術、化合物半導體等，台灣必須帶著這些技術向前走；最後是成就新創，讓國際資金投到台灣，才能把工作機會做大。

晶創台灣推動辦公室代理執行長闕志達強調，台灣現在乘著半導體翅膀飛在高空上，但高處不勝寒，要思考如繼續維持優勢。辦公室分為產業創新、新創培育、關鍵技術、海基人培等四大領域，分別對應晶創計畫四大布局。