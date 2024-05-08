台商投資東協 Q1年增九成

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台灣去年對外投資金額以235.77億美元創下新高紀錄，今年以來持續成長，CRIF 7日分析指出，今年第一季於新南向地區投資金額高達27.16億美元，較去年同期成長92.10％。

其中，對東協六國（星、馬、泰、越、印、菲）投資金額26.85億美元，占新南向投資總金額的98.86％，台灣對東協地區投資的熱度持續升溫，近乎再創一個對外投資的新紀元。

CRIF研究團隊強調，台商對東協市場的投資焦點，新加坡是重中之重。

首季台灣對新加坡投資高達19.59億美元，占東協六國投資比重逾七成（72.96％），再度創下台灣對新加坡投資的單季金額歷史新高，顯見新加坡對台灣在東協投資地位的重要性。

台商對東協投資金額的第二位高為越南，今年第一季投資3.83億美元，排名第三為對泰國投資的2.31億美元，CRIF回歸歷史資料分析，星、越、泰三國已成為台灣對東協地區投資的三大核心國。

據經濟部投審司統計，不含中國大陸市場的台商對外投資，今年首季核准金額115.26億美元，較去年同期增加46.40億美元，且今年第一季就達到去年全年對外投資比重的48.88％，創下歷年首季的歷史新高，更是首次單季對外投資突破100億美元大關。

CRIF研究團隊認為，統計顯示台灣對外投資正處於一個投資高峰，需考量是否地緣政治風險加劇，強化台商全球布局的需求。

CRIF還指出，2020～2022年台灣對外投資金額分別為118.05億美元、125.99億美元、99.62億美元，幾乎都達到百億美元等級。

2023年台灣對外投資金額創下235.77億美元的新高，預估今年全年台灣對外投資金額，可望輕易突破250億美元，甚至不排除上看280億美元，其中東協市場的投資金額暴衝，即是參考標準之一。