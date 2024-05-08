迎旺季 台塑四寶Q2營運續揚

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台塑四寶認為，國際預測機構上修今年全球經濟成長預測，美國經濟復甦，中國大陸第一季GDP優於預期，刺激經濟政策有利石化需求增長，而印度成為全球石化需求最穩健成長市場，搭配石化旺季、歲休支撐，5月、第二季營運添力續揚。

台塑預期5月及6月營收均可高於4月，第二季營收比第一季成長；南亞透露，5月起業績將有較大幅度提升，電子、化工、聚酯及塑膠四大產業營收均成長，第二季營收更上層樓。

台塑四寶營收概況

台化指出，3、4月是旺季，但因產能過剩，經濟成長不夠，壓抑著市場，導致「金三銀四」感覺不明顯，而旺季是存在的，3、4月營收優於預期，期待5月也一樣；芳香烴、公用是主要獲利項目，苯酚、塑膠可能脫離赤字，SM、ABS、耐隆有所改善。

對於油價看法，台塑化表示，市場認為6月1日石油輸出國組織（OPEC）部長級會議可能決定延長減產至年底，且逐步進入夏季用油旺季，IEA預期第三季日需求較第二季增加90萬桶，加上以色列難以同意哈馬斯重新掌權的停戰條件，地緣政治風險仍在，提供下檔支撐。

台塑董事長林健男認為，大陸逐步鬆綁房市限購政策，且推動「以舊換新」，有助石化需求；印度積極建設道路、碼頭及飲用水改善等公共工程，興建廠房及鄉村城鎮化住宅，PVC、AE及AN需求遽增。惟印度為保護國內石化產業，去年起提出印度標準局品質認證，台塑多項產品已取得認證。

南亞董事長吳嘉昭指出，網通、低軌衛星及半導體等應用訂單增加，且銅價上漲，可望帶動電子材料價、量齊揚。大陸推出家電換新政策，客戶補庫需求轉向積極，推升電子材料、載板等業績。環氧樹脂也因複合材料、電子封裝及CCL應用需求好轉，差異化產品銷量逐月提高。

化工產品可塑劑續推環保型DOTP，拓展中南美、非洲及葡萄牙等全球市場。大陸寧波丙二酚爭取日、韓等客戶長期合約訂單，交運量提升。

聚酯第二季進入瓶用粒旺季，加上成功推廣回收粒外銷日本，及美國客戶擴大回收瓶用粒採購量，營收看增。塑膠加工第二季進入工程施工旺季，綠能、公共工程建設用料需求增加，且工商業活動復甦，帶動消費、餐飲、家電需求。

台化董事長洪福源強調，美國就業、通膨依然，降息期程延後，大陸經濟困境仍在，但各級政府拚改善經濟動力可看得到，將避開紅海巿場，做精做廣。5月盼能抓住旺季延後尾巴，並把握大陸汰舊換新浪頭。第二季營運價、量看增，營收優於第一季。