台化、南亞4月營收 年月雙增

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台塑四寶7日公布4月營收，南亞、台化因價量持穩提振，繳出年月雙增的佳績。台化因價量營運提振，4月營收321.47億元，月增6.9％、年增26％；南亞因電子材料、化工、聚酯、塑膠加工四大產業市場需求增溫，4月營收218.8億元，月增1.6％、年增2.5％，營收創近七個月新高。

台塑因印度4月適逢大選期間，部分政府基礎建設暫緩執行，PVC需求減少，加上液鹼及EVA配合客戶船期安排，部分訂單延至5月交運，4月營收166.61億元，月減5.7％，但較去年同期成長2.9％。

台塑化因常壓蒸餾單元、重油加氫脫硫單元及重油媒裂單元各一套執行定檢，4月原油日煉量降至32.6萬桶，營收507.17億元，月減12％，但較去年同期年增5.5％。

台化董事長洪福源指出，油價及原料成本上漲，及下游開動率回升並依需補庫，支撐石化塑膠產品售價跟漲。其中，4月PX自用增加且看好後市擇單銷售，減少9.4億元；萃餘油回售台塑化增加4.2億元；PTA下游聚酯客戶陸續復產開動率提升，銷售增加；大陸寧波PTA-6擴建投產，萃餘油產銷調節增加外售；越南FIC發電機組運轉時數配合國家電網調度，增加1.4億元。

南亞董事長吳嘉昭表示，4月銅箔基板、環氧樹脂、玻纖布、銅箔銷售都顯著成長，主因通訊、伺服器、家電材料、船舶等工業塗料需求增加，且五一假期前湧現客戶備料訂單，加上市場預期銅價將上漲並拉升產品報價，導致下游積極購買，各類電子材料產品營收成長。

塑膠加工產品伴隨經濟溫和復甦，營造及修繕用料進入施工旺季需求增加，而傢裝、車用、家電、工具、包裝材料等業績也有提升，使台灣、大陸、美國業績皆向上推進；聚酯產品為反應成本，售價普遍調漲；化工產品BPA拓展外銷市場，新增東北亞合約訂單，營收成長。

台塑化4月煉油事業營收月減14.8％，烯烴事業月減4.3％。4月杜拜原油價每桶89.2美元，月漲5美元，但受外銷油品對原油價差比3月減少、化學品價差疲弱，及內銷汽、柴油配合國內物價平穩機制的吸收金額比3月增加影響，4月每桶均價僅月增1.6美元。