美大選後 日本製鐵併美鋼無懸念

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日本製鐵併美鋼大事紀

日本製鐵（新日鐵）收購美鋼有重大進展，外電消息指出，歐盟委員會已於6日已批准此筆交易案，並表示該筆交易不會引發競爭擔憂的風險，絕大多數股東也都贊成。美國方面儘管試圖利用政治操作擋下這起交易，甚至訴諸反托拉斯法，不過日本製鐵月初也宣布交易時程將延後至今年7～12月間，等到美國大選後再完成併購，國內鋼廠高層認為屆時少了政治因素干擾，日本製鐵併美鋼就無懸念。

去年12月，日本製鐵擊敗包括Cleveland-Cliffs在內的其他鋼廠，宣布將以149億美元收購美國鋼鐵，引發業界譁然，但隨後開始有各種阻力出現，首先是有「買太貴」的聲音出現，導致日本製鐵股價暴跌。隨後美國政府方面表示美鋼是標誌性美國公司，不宜落入外人之手。

美國政府為了干預這場交易，指出將審查日本製鐵在大陸的資產，以釐清是否將引發疑慮，並指派美國外來投資審查委員會（CFIUS）負責審查工作，讓日本製鐵收購美鋼成了政治問題。

不過根據日本共同社的報導，歐盟執委會6日宣布核准日本製鐵併購美鋼一案，並表示兩家公司對該地區市場的影響力有限，「不會產生競爭方面的憂慮」。4月中，美鋼股東會舉行的投票中，有98％以上的股東贊成日本製鐵併購美鋼，這種壓倒性的多數，也讓日本製鐵併購美鋼具有正當性。

而日本製鐵也宣布該筆收購案預計將延遲到今年7～12月才會完成，國內鋼廠高層表示，這是為了避開美國大選，目前美國攔阻日本製鐵併購美鋼主要仍是政治考量，但實際上這起併購案對日本及美國來講是雙贏，日本製鐵在汽車產業、輕量化等領導技術，及包含豐田汽車在內的整個團隊帶過去，且也保留了美鋼名稱，對美國鋼鐵業發展更有利，要符合反托拉斯法並不容易。而選後再完成併購，屆時政治因素消除，回歸理性的商業模式，交易就可望順利完成。