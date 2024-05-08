Q1轉盈 中鋼：Q2起逐季向上

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中鋼今年第一季財報出爐，合併營收達937.54億元，稅後純益6.41億元，每股稅後純益（EPS）為0.04元，與去年同期轉虧為盈，營運明顯轉佳。中鋼表示，今年首季大陸鋼鐵出口及生產都還在高水位，讓中鋼營運也不輕鬆，但至少市況沒有變更壞，第二季及下半年的表現可望倒吃甘蔗逐漸向上。

中鋼第一季稅後純益6.41億元，較去年同期稅後純損7.25億元明顯好轉。中鋼表示，去年前三季整個鋼鐵業都陷入苦戰，所幸第四季行情調整上來，讓中鋼最終能夠轉虧為盈。

今年第一季雖然鋼鐵市況比去年同期好，但實際上去年第一季市況非常差，而今年首季的表現則不如預期。中鋼指出，今年首季原本備受期待，但受到原物料小跌、大陸鋼鐵需求不振、農曆過年等因素影響，但好消息是，至少市況沒有變得更壞，營運雖不輕鬆，但還能靠售價維持些許利差。

對於第二季，中鋼認為自從4月下旬大陸開始嚴查套漏稅鋼品出口後，市況逐漸回穩，鋼價也開始提升，除越南和發鋼廠率先提價外，據了解進口到台灣的大陸鋼品報價每噸也上漲20～30美元，讓鋼價逐漸穩住。中鋼預估該公司第二季出貨量可望達到290萬～300萬噸，優於第一季的288.3萬噸，表現也可望比第一季好。

中鋼高層表示，根據世界鋼鐵協會預估，大陸今年的鋼鐵需求將維持平盤，但逐漸有控制供給的作法出台，因此只要價格能穩住，鋼市的擾亂因素就會逐漸消除，發展可望逐季上升，下半年表現也會比上半年更好。