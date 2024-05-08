迎爆發性成長，產能告急 東陽再砸近10億購地

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東陽兩次購地概況

北美車險公司State Farm擴大採用AM（售後維修）件賠付效益發威，國內汽車零件龍頭廠東陽今年首季改寫史上單季最賺紀錄後，由於既有產能告急，為迎接後續爆發性成長訂單，繼去年以5.95億元購入逾4,879坪土地後，7日再公告以9.97億元購入逾1.5萬坪土地。

東陽在短短不到半年時間已兩次申購土地合計近2萬坪，交易總金額近16億元，亦凸顯公司看好後續訂單成長動能，積極增擴產能以做準備。

東陽表示，去年購入安南科工區土地由於面積較小，因此規劃建置倉庫，主要有利於總部廠區部分倉儲空間移至新倉庫後，擴大優化總部產線產能；而此次購入位於七股科技工業區土地，占地達1.51萬坪，已規劃將增設一座AM生產工廠。

AM市場自去年以來需求火熱，東陽指出，即使目前進入第二季傳統淡季，但訂單仍持續成長，以4月營收為例，即使進入淡季，但單月營收仍維持在21.06億元高水位，年增19.99％，累計今年前四月營收82.8億元，年增12.6％，雙創同期新高。

淡季表現不淡，再加上看好這波State Farm帶來的結構性需求利多轉變，東陽總裁吳永祥也對內下達「以最快速度整理整頓、積極展開建廠程序」指令，力求儘快提升產能，以滿足市場成長需求。

為此，東陽自去年開始，總部既有14萬坪廠區產線即陸續進行相關優化工作，並積極加班趕工交貨，但庫存仍持續見底，產能缺口持續擴大，公司也因此積極展開獵地，儘管目前台南土地取得成本已高，但董事會為搶地仍快速做成決議。

事實上，除東陽之外，堤維西、帝寶、耿鼎等同樣看好State Farm效益。堤維西去年營收獲利皆創新高，今年第一季營收續成長8.72％，為滿足市場需求，自去年開始，同樣積極拉高產能。

不過，隨大面積土地已不易取得，堤維西表示，目前主要以優化產線、提升自動化比例為優先。目前AM營收比重約占堤維西80％，法人同樣看好今年將續維持成長動。