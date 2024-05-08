汽車零件廠 Q1報佳音

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汽車零件廠第一季財報紛報佳音，除龍頭廠東陽第一季稅後純益11.72億元，較去年同期成長1.39倍，每股稅後純益（EPS）達1.98元，劍麟首季稅後純益2.65億元、EPS達3.49元，皆改寫歷年單季最賺紀錄；永新-KY首季EPS為1.72元，亦創同期新高。

東陽首季獲利衝高，主要受惠AM（售後維修）市場需求火熱所挹注；今年OEM（原廠代工）市場亦可看出需求回穩，以永新為例，第一季稅後純益7,220萬元、年增22.88％，主要受惠AM及OEM業務皆成長。

永新說明，去年卡鉗因客戶清庫存原因減少下單，隨庫存去化後，今年恢復成長，總分泵同樣也將微幅增加，至於福州新信主要大客戶為比亞迪，隨大陸電動車成長，樂觀今年業績貢獻逐季成長。

劍麟同樣受惠旗下膝蓋式及側邊安全氣囊或氣簾、預縮式安全帶精密導管等產品出貨表現成長，加上大陸子公司盈餘轉增資產生遞延所得稅迴轉利益1.27億元，帶動第一季稅後純益2.65億元、年增179.67％，EPS達3.49元，改寫單季最賺紀錄。

傳動系統製造廠倉佑首季稅後純益7912萬元、年增159％，EPS為0.77元，較去年第四季轉虧為盈。

倉佑表示，受惠汽車產業轉向新能源車和電動車技術進程，帶動旗下應用於新能源車相關關鍵零組件需求提升，也促使嘉義廠保持良好產能利用率，公司第一季營業毛利率32％、營業利益率18％、稅後淨利率26％，皆較去年第四季與去年同期繳出三率三升成績。

對於今年展望，各家公司都看好今年AM汽車零件市場需求將較去年增溫，依目前在手訂單研判，全年業績維持成長無虞。