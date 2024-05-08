Q1企業看好前景 國銀放款破兆 創同期高

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國銀放款變化

企業對景氣展望樂觀，帶動國銀第一季放款增逾1.1兆元，創同期新高，3月就增加4,634億元，亦創26個月新高。銀行局分析，主要今年台灣經濟成長率走揚，企業看好經營前景，民營企業的企業投資借款，及週轉金放款都增加，週轉金放款餘額更飆破20兆元，亦是史上新高。

金管會7日公布統計，在2月國銀放款總餘額飆破39兆元後，3月更增至39兆5,909億元，單月增加4,634億元，為2022年2月以來26個月放款增量新高，第一季放款暴增1兆1,242億元，創史上同期新高量，比起去年第一季放款僅增4,154億元，今年首季成長逾1.7倍，且國銀放款已連續九個月增加。

銀行局分析，國銀放款增加主要來自企業週轉金，3月增加3,183億元、為八個月來新高，且已連續三個月每月增逾2,000億元，帶動週轉金放款餘額在3月底飆破20兆元，創新高。企業週轉金通常會被視為企業對景氣看法的指標之一，週轉金放款增加，即企業大多看好今年發展，要先籌措營運資金。

3月企業投資貸款也增加164億元，創2022年10月以來、18個月新高。企業投資貸款主要包含併購、購買長期股權、原始創設投資等，單月增加逾百億元，顯示企業有長期投資的資金需求，向銀行借款，亦在對未來看法樂觀下，擴充營運規模，有助後續經濟成長動能。

銀行局副局長林志吉表示，主計總處預估今年經濟成長率3％以上，去年因為剛升息，經濟回溫慢，若用3月與去年同期來比較，企業對經濟前景相對更樂觀，像民營企業放款3月增加2,036億元、週轉金增加3,183億元，皆代表企業經濟活動已轉趨熱絡。

3月國銀中小企業放款新增562億元，占首季985億元的57％，創今年單月新高。林志吉說明，中小企業放款目標本來訂在4,000億元，但經濟部覺得太低，希望再拉高，預估會突破4,000億元。首季中小企業放款增額前三大分別是兆豐銀增加272億元、永豐銀234.7億元及彰化銀的130.7億元。