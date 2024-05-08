資金動能氾濫 銀行存款暴增 3月飆破56兆元

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銀行存款變化

台灣資金動能「氾濫」。金管會7日公布，國銀3月底存款餘額一舉飆破56兆元新高，單月增加5,587億元的存款，亦創3月同期增量新高；銀行局副局長林志吉分析，主要是3月有兩檔高股息ETF募集爆量，加上電子業及四大基金調度資金或貨款匯入，大量現金湧入銀行。

今年首季國銀存款增加1.18兆元，較去年同期增量再多出89％，存款餘額一舉從去年底54.9兆元，連續突破55兆元及56兆元，3月底為56.1兆元。

林志吉分析，國銀存款增加的三大原因，一是投資人資產配置出現變化，包含政府四大基金、證投信基金等現金部位增加；二是電子業貨款匯入；三是民間投資熱潮，3月兩檔高股息ETF募集，都出現爆量，投資人的資金會進入到基金存款專戶中，但若單純是投資人現金帳戶轉到基金存款專戶，存款不致於爆量，可能是投資人調整資產配置，如賣股票或其他資產，來買ETF。

國銀存款已連續六個月增加，3月暴增5,587億元，創歷年3月新高，亦是近三個月新高，第一季銀行存款已增加1兆1,825億元，相較去年第一季增加6,258億元，年增5,567億元或89％，3月底國銀存放比亦拉高到70.56％，創17個月新高。

第一季存款增加最多的前三大國銀，第一名是華南銀行增加2,774億元，第二是台新銀行增加1,133億元，第三名是北富銀增加1,084億元。值得留意的是，3月兩檔募集熱門的高股息ETF，包含統一台灣高息動能ETF、元大台灣價值高息ETF，都是華南銀行作基金保管銀行，應為華南銀行存款增加較多的主因，3月存款增加1,322億元，也是單月增加第一大銀行。

金管會也同時公布國銀首季獲利1,425億元，創下史上同期新高。銀行局分析兩大因素，主要是金融市場交易熱絡，財管手續費用增加，手續費淨收益首季為746億元；其次是銀行投資與其他淨收益增加，首季投資與其他淨收益為707億元。另外，利息淨收入些微下降，首季1,481億元、年減16億元。