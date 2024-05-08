資金搶進債券 坐等美降息

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美國聯準會（Fed）遲不降息，讓今年以來債券基金投報率僅0.48％，還不如現金定存，但投資人怕錯過美國降息的債市大多頭，資金仍是持續湧入債市及債券基金，等待機會，讓首季債券基金規模仍是增逾3,200億元。

儘管美國長短期債券的利率倒掛，似乎暗示經濟可能衰退，而通膨壓不下來，預期Fed降息時間由上半年延到下半年，讓今年以來債市表現明顯遜於股市，統計國內投信發行的所有類型債券基金，2023年平均報酬2.53％，今年以來則僅有0.48％，被市場稱還不如存在銀行優利定存。

即便如此，依舊澆不熄投資人資金湧入債市卡位的熱情，據投信投顧公會統計，去年底至第一季，投信發行的固定收益類型基金規模5,142億元、債券ETF達2.38兆元，分別約較去年底成長1％、18％，合計首季債券相關基金規模增加超過3,200億元，4月起國內債券ETF仍持續增加追募，看好降息投資機會的資金仍不斷投入。

凱基投信分析，自2022年6月以來，美債殖利率即出現倒掛現象，然而經濟景氣至今並無衰退現象。其實短天期債券反應美國聯準會貨幣政策，而長天期債券反應經濟數據的情況與展望，債券殖利率曲線倒掛未必表示經濟一定走向衰退，債券供需、聯準會政策、經濟展望等，都可能牽動殖利率曲線變化。群益投信則直言，利率倒掛卻沒出現風險，就是因為景氣並未大幅走弱。

接下來則應關注核心PCE（個人消費開支物價指數）與就業概況兩大指標，將牽動美國降息的時間。