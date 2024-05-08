美債長期倒掛 兩關鍵撐場

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美國公債殖利率持續「曲線倒掛」（長債殖利率低於短債殖利率），已近一年半，但經濟並未出現衰退或資本市場風暴，銀行資金調度主管歸納出兩大因素，首先是美國聯準會疫情期間救市措施奏效，其次是反映美國景氣強勁，企業財報亮眼，即使美債殖利率倒掛，市場相對平穩。

短天期債券易受美國政策影響，而長天期債券除反映政策，也受景氣與通膨影響，大部分情況下，短天期債券利率應低於長天期債券，殖利率曲線為正斜率。但美國2022年強力升息以來，從2022年11月美債殖利率曲線出現1980年以來最嚴重的倒掛，目前美2年債利率約在4.83％左右，10年債殖利率則約為4.48％。

過去殖利率倒掛後一段時間，預期會有經濟衰退或資本市場大回檔，但至今似乎未見跡象，銀行主管認為，首先是聯準會在疫情期間大開融資貼現窗口救市，現在雖已結束，但市場已累計相當的美元流動性。

近期部分外資認為，融資貼現窗口關閉，可能使美元失去流動性，進而衝擊地方銀行。銀行主管分析，美國地區銀行已有準備，提前處理資產，如找大型銀行談合併或出售；鮑爾也注意到這問題，近期宣布縮減量化緊縮規模，對市場衝擊降到最低。

其次是經濟基本面支撐，銀行主管認為，反映美國景氣強勁，企業財報亮眼，支撐市場穩定度。今年下半年預計聯準會開始降息，但幅度預估不大，股市維持正向多頭，對債市而言，真正要有起色可能要等到2025年。