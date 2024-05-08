Fed官員齊唱鴿 安撫升息疑慮

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紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）稱目前利率政策適當，降息只是時間問題；里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）樂觀認為，當前利率足以將通膨拉回2％目標。兩位Fed官員同唱鴿調，消弭投資人對今年升息的疑慮。

市場對Fed今年降息的預期增強之下，美股三大指數6日收高，連續三個交易日收紅。道瓊指數收漲0.46％；標普指數收漲1.03％；那斯達克指數收漲1.19％。根據倫敦證交所集團（LSEG），市場押注Fed今年底前降46個基點，首次降息時間落在9月或11月。

威廉斯6日出席洛杉磯米爾肯研究所（Milken Institute）全球會議發表談話，暗示Fed下一步可能是降息。他表示，「我認為我們終將降息」，但也強調，「目前利率政策處在非常好的位置，有餘裕收集更多數據」。

威廉斯未給出降息時間表，但他提到經濟成長轉為放緩，整體而言經濟正回歸朝向更好的平衡狀態。他預測美國經濟歷經去年急速成長後，今年GDP增幅介於2％到2.5％。

今年在聯邦公開市場委員會有投票權的巴爾金，6日在南卡羅來納州對哥倫比亞扶輪社演說表示，樂觀看待自去年7月維持至今的5.25％～5.5％基準利率，相信其限制性足以讓通膨率降回2％目標，不過要完成抗通膨戰役，可能仍須抑制需求。

巴爾金指出去年美國通膨大幅降溫，主要受惠於供應面改善。移民湧入及生產力躍增的帶動下，經濟迅速成長，就業人口增加及通膨快步降溫。

巴爾金提到，美國勞動市場強勢表現給聯準會時間，等到通膨持續穩定走低的信心增強後再降息。但他不忘提醒，住房和服務通膨持續升溫，導致物價居高不下，這樣的風險今年仍看得到。

巴爾金呼應主席鮑爾上周例會後記者會的說法，Fed決策的下一步不太可能是升息，但須對通膨返回2％目標更有信心。