全台瘋高息ETF 每四人就有一人投資

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投資人瘋台股高息ETF，據台股ETF集保戶股權分散最新統計，台股高息ETF受益人從去年底364萬人，已突破600萬，來到600.98萬人，今年來再增加212.98萬人，占整體台股ETF受益人的74％，相當於台灣2,300萬人中，平均每四人就有一人投資台股高息ETF。募集創天量的元大台灣價值高息，今年來就吸引近百萬人參與高息ETF市場。

高股息ETF受益人數今年增加212.98萬人，以單檔基金來看，增加前五名分別為元大台灣價值高息、群益台灣精選高息、統一台灣高息動能、復華台灣科技優息、國泰永續高股息，不過，若扣除今年新成立ETF淨增減來看，群益台灣精選高息ETF受益人數今年來增加34.5萬人，人氣最旺，再以今年來含息績效來看，則以群益台灣精選高息ETF、復華台灣科技優息上漲各超過1成，表現最佳。

根據統計，今年來台股高息ETF含息報酬率平均上漲9.95％，因為息利雙收，所以持續吸引資金湧入，想賺穩定配息的同時，亦想有股價上漲空間。目前市面上共有19檔高息ETF，不少投資人在投資多檔後，錯開配息時間，達到真正「月月配」或「季季配」。

高股息ETF投資熱潮延燒，市場判斷和既有基金持續穩定配息、及新基金以低發行價吸引新資金進駐有關，且即便部分新基金在台股回檔整理時，股價破發，但受益人數與規模仍持續衝高。

高配息率搭配迅速填息，亦是吸金因素，今年來規模暴增逾千億元的群益台灣精選高息屬於季配息型，從2022年10月成立以來，至今配息四次，配息率衝高到10％，每次配息都填息。

復華台灣科技優息至今共10次除息紀錄，亦都完成填息，最快時間只花一天就填息，最新宣布配息金額從0.13成長到0.2元後，配息率衝高至11％；受益人數最多的國泰永續高股息最新宣布配息率也超過9％。