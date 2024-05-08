乾旱觸動新興亞洲通膨敏感神經

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文／王嘉緯■台灣金融研訓院首席研究員

若非近期鋒面接力過境挹注及時雨，國內又險些拉起水情緊報，即便如此，仍不免令人擔憂台灣是否已從過往的數年一次大旱，變成每年一旱？其實在全球暖化、氣候變遷的衝擊下，乾旱頻繁並非台灣專屬，鄰近的東南亞及印度，近年亦飽受缺水之苦，因而導致當地農作物收成欠佳。特別是稻作產量下滑，不僅危及糧食安全，米價更攀上十多年來新高，讓已經略見和緩的通膨又有蠢蠢欲動之跡象，也為新興亞洲市場原本樂觀的經濟展望蒙上陰影。

根據聯合國世界氣象組織（WMO）統計，亞洲地區從1991到2022年間，暖化趨勢幾乎已經是1961到1990年的兩倍。2023年又遭逢聖嬰現象發威，助長暖化威力，亞洲各國高溫紛創新高。在暖化與聖嬰現象的交互影響下，使天氣更趨於極端，比如洪水重創巴基斯坦、尼泊爾，造成數百人不幸身亡。與此同時，印度與中南半島卻苦無雨水，氣象研究單位IRICS即推測，乾旱少雨的天氣將延續到2024上半年。

■缺水導致稻米供給吃緊、米價持續上漲

要知道水堪稱農業命脈，水資源稀缺勢必直接衝擊糧食生產，亞洲開發銀行（ADB）最新公布的「亞洲發展展望（Asian Development Outlook）」就示警乾旱將導致稻米供給吃緊，促使米價持續上揚。像是印度、泰國、越南等稻米出口大國，近兩年因降雨減少、種植條件惡化，嚴重威脅稻米產量。泰國政府已公開呼籲農民減少種植水稻以節約用水，印度更以穩定國內稻米市場為由，自2023年7月20日起實施白米（non-basmati white rice）出口禁令。

量少自然也反映在價格漲勢，今年1月國際米價為每公噸660美元，跟2022年底的467美元相比，漲幅達41.3％，2023年8月時更一度創下近15年之新高。雖說聖嬰現象有望逐漸消退，但餘威尚存，尤其印度與泰國兩大米倉，今年稻作期間仍面臨乾旱窘境。稻米產量也因此難以顯著提升，市場供不應求支撐米價走強，是以ADB認為2024年米價依舊將維持在高點。

米價飆漲，意味著以白米為主食的亞洲消費者，得支付更高價格，這可能使漸趨降溫的通膨捲土重來。按照ADB預測，新興亞洲的消費者物價指數（CPI）年增率，自2022年攀上4.4％的高峰後，今明兩年將分別為3.2％、3.0％，呈現出逐年緩降態勢。然而，整個亞洲CPI的組成，食物類權重約33％，甚至單就稻米一項的占比更達4.2％。換言之，米價如果居高不下，將加劇食物價格上漲壓力，並給新興亞洲後續通膨走勢埋下未知隱憂。

■極端氣候 對弱勢國家的經濟衝擊更大

再者，稻米產量短缺，依賴進口白米的國家不免產生危機焦慮感，迫使其尋求替代管道搶購米糧，進而驅使米價走高。以全球最大稻米進口國菲律賓為例，長期從越南進口米糧，如今為確保庫存充足，正計劃跟柬埔寨簽訂稻米供應協議。同屬稻米進口大國的印尼、馬來西亞，倘若也起而效尤囤積白米，米價恐怕難有大幅回落空間。

糧食恐慌情緒一旦在新興亞洲蔓延開來，不僅無益於區域穩定，更可能致使通膨風險發酵，波及經濟穩定成長。譬如ADB原本相當看好新興亞洲經濟前景，估計今明年GDP成長率皆可望來到4.9％，但卻也警告米價推升通膨，將對此增添極大的不確定性。

此次亞洲乾旱的受害者，事實上還包含了如巴基斯坦、寮國、緬甸等，那些所得水準較低，且通膨問題又相對嚴峻的國家，例如巴基斯坦今年通膨率預估將高達25％。由於該些地區消費支出在糧食的比率，相較於已開發國家如新加坡本就偏高，而今米價大漲，對其通膨及家計負擔無疑是雪上加霜。這也是為何各界不斷大聲疾呼，必須更有效地控制暖化，以避免極端氣候為經濟弱勢群體帶來更沉重的傷害。