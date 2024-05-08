微軟 簽全球最大碳移除協議

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微軟近一年股價走勢

美國科技巨擘微軟（Microsoft）6日宣布，該公司已與瑞典能源公司Stockholm Exergi簽署一項協議，將永久性消除高達333萬公噸的二氧化碳，相當於逾79萬輛燃油車一年碳排量。這同時是迄今為止全球最大的碳移除（carbon removal）協議。

微軟6日股價大漲1.69％，每股收報413.54美元，今年迄今累漲逾11％。

Stockholm Exergi計劃，從2028年開始向微軟交付「碳移除信用額度」，且持續十年時間。微軟將利用這些碳額度來抵消自身排放量。此協議有助於微軟實現其碳排目標，也就是：2030年時每年碳消除量將超過排放量（即負碳排放），2050年時將消除該公司成立以來所有碳排量總和。

Stockholm Exergi計畫建立一個「碳捕捉與封存」項目，每年預計消除80萬公噸的二氧化碳。該項目建設預計於2025年開始，但前提是必須取得瑞典政府與其他企業更多援助。

Stockholm Exergi執行長埃格爾魯德（Anders Egelrud）表示，與微軟簽訂合約有助於他們在今年第四季做出最終投資決定。

此碳捕捉項目將設立於Stockholm Exergi位於首都斯德哥爾摩的生質發電廠（biomass power plant），該廠規模為歐洲同類發電廠最大。

此生質發電廠透過燃燒林業與造紙廠廢物來產生熱能與電力，在焚燒廢物過程中會產生二氧化碳，而碳捕捉項目的作用就是捕捉廢氣中的二氧化碳並液化以方便運輸，然後永久儲存於地下。

Stockholm Exergi正在銷售碳移除信用額度，相當於100萬公噸的二氧化碳，以幫助其他企業實現淨零碳排目標。

微軟能源與碳移除部門資深主管馬爾斯（Brian Marrs）表示：「我們必須妥善利用現有生質發電廠，這是建立全球碳移除能力的關鍵第一步。」