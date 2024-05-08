Aramco首季淨利暴跌14％

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沙烏地阿拉伯國營石油公司Saudi Aramco今年首季（3月底止）淨利暴跌14％、不如市場預期，原因包括原油銷量下滑與煉油及化工業務利潤降低。

Aramco7日公布財報顯示，上季淨利年跌14％至273億美元，不如去年同期的319億美元，亦低於市場預期的277億美元。上季自由現金流228億美元，低於去年同期的309億美元。

儘管今年首季油價走高，但Aramco同期業績仍疲弱不振，主因是原油產量與銷量下滑。

Aramco目前每日產量僅900萬桶，遠低於其產能1,200萬桶。為了支撐油價，以沙國為首的石油輸出國組織（OPEC）多次延長產量縮減措施，連帶拖累Aramco銷售表現。

該公司表示：「除了原油銷量下跌外，煉油與化工獲利率下降、金融與其他收入也變少。幸好國際油價上漲彌補部分跌幅。」

眼見加薩地區停火機率日益渺茫，市場擔憂中東區域衝突擴大恐影響原油供應，導致紐約西德州與倫敦布蘭特油價今年首季分別大漲17％與14％。

但Aramco上季仍向投資人與沙國政府配發310億美元股息，包括203億美元基本股息及108億美元與業績掛勾的股息，發放時間為第二季。該公司預期，2024年全年發放股息規模達1,243億美元。

Aramco亦宣布，他們將砸大錢投資下游業務與天然氣探勘與生產事業。該公司執行長納瑟（Amin Nasser）表示：「我們將繼續執行長期策略。我們在首季擴張天然氣業務，並在發展下游價值鏈方面取得重大進展，同時持續專注於為股東創造價值。」

事實上，全球能源巨擘首季獲利大多下滑。雪佛龍、埃克森美孚與殼牌皆將上季業績轉疲歸咎於天然氣生意變差，前兩者也表示煉油利潤降低。