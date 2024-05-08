澳央利率連4凍 股漲匯跌

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澳洲央行7日將基準利率維持在4.35％的12年高點不變，連續四次例會按兵不動，符合市場預期。澳洲央行雖示警通膨上行風險，但立場未如市場預期般鷹派，拖累澳元走跌。

澳洲央行發表鴿派談話後澳元匯價應聲下滑，兌美元一度挫低0.5％，報0.6587美元。澳股則大漲1.4％，以7,793.3點作收。

澳央在為期二天的決策會議結束後，將官方現金利率維持在4.35％12年高點，澳洲自去年11月起便將利率保持在該水準。本次利率決議與經濟學家預期相符。

澳洲央行在決策聲明表示，「確保通膨在合理時間內返回目標的利率路徑仍存在不確定性，決策委員會不排除未來任何政策走向。」這段政策聲明與3月例會的說法相同。

澳洲4月稍晚出爐的第一季通膨率年增3.6％，高於經濟學家和央行預期，而且就業市場維持強韌，失業率回到將近50年低點。在央行召開例會之前，經濟學家預期央的立場將更偏向鷹派，不過央行卻未重啟緊縮論調。

澳洲央行總裁布洛克（Michele Bullock）表示，希望經濟不必承受更高的利率，但如果服務業通膨居高不下，央行將採取行動。這番鴿派言論震撼金融市場，拖累澳元走低。布洛克透露，委員會確實在例會中討論升息，但認為貨幣政策已有足夠的限制性，能在2025年底前讓通膨回到央行2％至3％的目標區間。

布洛克表示，「目前我們相信利率正位在實現上述目標的合適水準，但也存在風險，現階段委員會不排除任何決定。」

澳洲央行預期通膨率將由今年第一季的3.6％上升至3.8％，並維持在該水準直至年底。

澳盛銀行（ANZ）首席澳洲經濟學家波頓（Adam Boyton）表示，澳洲央行的會後聲明沒有預期般鷹派，而且對未來幾季的通膨預測上調幅度高於預期，意味著再次升息的難度可能高於市場預期。澳盛銀行持續預期澳洲將於11月啟動降息循環。