任天堂：Switch 2本年度內問世

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任天堂Switch主機銷量變化

市場對任天堂（Nintendo）新一代Switch遊戲機推出時程有諸多傳言，任天堂7日終於鬆口宣布，新機將在本會計年度（2025年3月止）結束之前問世。任天堂同日公布本年度財測，預估獲利和營收皆下滑，反映問世七年的Switch銷售動能遲緩，亟需新機支撐業績。

任天堂7日股價收高2.4％，報7,759日圓。2024年迄今股價累計上漲5.4％，表現遠低大盤的大漲17％。

旗艦遊戲機Switch開賣迄今已超過七年，任天堂的財測顯示出Switch銷售盡顯疲態。任天堂預估本年度淨利較前一年大減39％，降至3,000億日圓（約19.5億美元），營收萎縮19％至1.35兆日圓，兩項數據皆大幅低於市場預期。

任天堂預期本年度Switch銷售量為1,350萬台，低於前一年度（2024年3月底止）的1,570萬台。本年度Switch遊戲軟體銷售量預估達1.65億套，低於前一年度的1.997億套。

任天堂社長古川俊太郎7日透過官方X（原推特）宣布，將在本會計年度內發表新一代Switch，意即新機最晚將在2025年3月底前亮相。該公司強調，6月舉辦的Nintendo Direct直面會不會公布新遊戲機的細節。

Switch推出多年未有新作，投資人密切關注任何有關任天堂下一代遊戲機的線索。市場先前分別傳言新機將在2024年、2025年初和2025年3月開賣，但任天堂一直三緘其口，直到公布疲弱的財測後，才正式宣布新版Switch的預計推出時程。

任天堂同日公布上年度（2024年3月底止）業績，淨利年增13％，至4,906億日圓，超越分析師預期的4,581.2億日圓。營收年增4.4％至1.67兆日圓，優於市場預期，主要拜超級瑪利歐電影票房成功及《薩爾達傳說：王國之淚》遊戲買氣強勁所賜。

任天堂藉由《超級瑪利歐兄弟電影版》和《薩爾達傳說：王國之淚》，刺激市場對Switch和相關遊戲的趣，順利延續Switch的生命周期。