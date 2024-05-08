印度投資不理想 迪士尼股價重摔

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娛樂巨頭迪士尼（Disney）的串流媒體正朝向收支平衡的目標邁進，然而財報仍不甚理想，導致7日股價早盤應聲重摔逾8％。

迪士尼截至3月底的上季營收成長約1％，達220.8億美元，略低於市場預期。

其中，上季的亮點是涵蓋主題樂園、遊輪、電玩遊戲和商品的體驗部門。該部門營收較2023年同期成長10％，達83.9億美元，營業利益成長12％，達22.9億美元，部分原因是平均票價上漲。

而重點發展業務Disney＋串流服務實現先前的承諾，在上季增加超過600萬名訂閱用戶，並將虧損減少至1,800萬美元，較2023年同期慘虧6.59億美元大幅改善。執行長伊格（Bob Iger）表示，該部門預計在截至9月底的財年最後一季實現獲利。

迪士尼在過去一年努力實現串流媒體獲利，削減內容、行銷和管理等項目支出，包括大量刪除平台上影片以撙節成本。迪士尼財務長強斯頓（Hugh Johnston）表示，現在起將專注在以更低的成本製作優質內容。

除了Disney＋，迪士尼旗下的串流媒體業務包括ESPN+以及Hulu多數股權。其中，體育部門上季受到節目和製作成本增加以及附加收入下滑影響，營收僅成長2％至43.1億美元，而營業利益下跌2％至7.78億美元。

若不包括體育賽事，迪士尼的串流業務上季獲利為4,700萬美元。

此外，迪士尼與印度信實工業公司合併在印度的媒體業務，當時斥資713億美元收購21世紀福斯公司的部分資產，然而如今該項業務市值縮水約20億美元，因此從2023年同期的淨賺12.7億美元轉為虧損2,000萬美元。

另一方面，受先前的董座之爭拖累，迪士尼上季支出躍升1.12億美元，金額為有史以來最高。薪資成本也上升，像是伊格的年薪在2023財年翻倍，達到3,160萬美元。