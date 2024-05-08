瑞銀撥雲見日 Q1財報重返成長

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瑞士金融巨頭瑞銀集團（UBS）7日公布的第一季財報撥雲見日，終結連二黑翻紅，且表現遠超預期，顯示與瑞信（Credit Suisse）的整合已步入正軌。該集團股價在財報公布後應聲飆漲超過8％。

由於瑞信收購案相關費用降低，瑞銀第一季淨利達17.55億美元，為分析師預期的近3倍，不僅終結連兩季虧損，同時高於2023年同期的淨利10.3億美元。

上季整合成本達10.2億美元，較前兩季的17.5億美元和20億美元分別大幅縮小，總計省下約10億美元，而分析師預估相關費用為11.2億美元。

此外，瑞信的財富管理、銀行和資產管理部門恢復獲利，而瑞銀全球財富管理部門新增270億美元淨資產，高於上一季的200億美元，總投資資產突破4兆美元大關。

瑞銀上季營收達127.4億美元，大幅超越2023年同期的87.4億美元，以及分析師預期的119.5億美元。稅前盈餘從15.7億美元增加至26.2億美元，同樣超預期的15.1億美元。

關鍵指標的普通股權一級資本比率（CET1）14.8％，高於前一季的14.4％，且超出市場預期。

展望未來，瑞銀預計第二季整合相關費用約13億美元，到2024年底總計約35億美元，近期成本撙節的步伐將放緩。此外，瑞銀第二季全球財富管理、個人和企業銀行兩大部門的淨利息收入將出現5％以內的衰退幅度。

瑞銀2023年6月在瑞士政府的支持下出手救援瑞信並完成此項歷史性收購案，如今正應對相關挑戰。瑞士政府在上個月提議，擬大幅提高瑞銀必須保留的資本，投資人對此感到焦慮。

瑞銀表示在實施細節出爐後，才得以全面評估影響，集團執行長安思杰（Sergio Ermotti）則在法說會上信心喊話：「現在下結論還太早，我對於取得適當的成果仍抱持希望。」