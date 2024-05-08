軟銀、輝達搶投資 Wayve獲逾10億美元

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英國自駕車軟體新創公司Wayve於7日宣布，在軟銀、輝達等大咖挹注下，新一輪融資募得10.5億美元，用於加速研發量產導入AI技術的自駕車。

Wayve的C輪融資，由電信巨擘軟體銀行領銜，新加入投資行列的有AI晶片龍頭輝達，既有金主微軟也進一步注資。

經過最新一輪融資後，Wayve共募集超過13億美元資金，且創下歐洲AI公司歷來最佳募資紀錄，不過Wayve的估值並未揭露。

英國首相蘇納克特地發聲明，肯定Wayve的募資成績，「證明我們在這個產業的領導地位，我們的經濟計劃奏效。」

Wayve吸金功利了得，凸顯投資人對AI的需求仍熱，這也有助提振自駕車產業。近年來自駕車業者竭力說服監管機構接受其安全保證，但屢遭挫敗。

自駕車業面臨的考驗，主要在於自駕軟體系統，缺乏像人類迅速預判評估風險的能力，尤其是遭遇意外事件這類邊緣案例（edge cases）。

Wayve總裁達根（Erez Dagan）指出，他們借助AI的原始力量打造「體現AI」（Embodied AI）系統，以超越人類編寫程式的速度，從現實世界和合成數據（synthetic data）學習如何處理邊緣案例。

Wayve創立於2017年，該公司將AI導入自駕技術，賦予汽車應付一些跳脫嚴謹模式或規範狀況的能力，例如汽車駕駛、行人或周遭環境的意外行為。Wayve執行長坎達爾（Alex Kendall）表示，這可讓汽車製造商加速從輔助駕駛過渡到自動駕駛。

坎達爾透露，該公司的技術目前已整合到電動車在內的六大汽車平台，包括捷豹（Jaguar）的I-PACE、福特的Mustang MachE ，Wayve的AI將透過無線軟體更新升級。