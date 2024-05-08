陸企繞道墨越 對美出口翻倍

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韓國機構調查報告指出，過去四年，中國大陸經過墨西哥和越南，迂迴出口進入美國的商品金額近乎翻倍。報告表示，這是因中美貿易矛盾持續，美國對中國制裁力度不斷加碼、對中國商品徵收高額關稅，中國企業為躲避制裁，採取經第三國向美國出口。

韓國朝鮮日報7日報導，韓國貿易協會國際貿易通商研究院近日發表「中國對美迂迴出口趨勢分析」報告顯示，過去四年，中國經墨西哥的對美出口額從2018年的53億美元增加至2022年的105.5億美元，幾乎翻倍。同期經越南的迂迴出口額也從15.7億美元增加至30.2億美元。

報告指出，自2019年開始，美國陸續運用301條款上調對中國產品關稅，實行「維吾爾強迫勞動預防法案」禁止進口新疆維吾爾自治區強制勞動所生產的產品與原料後，迂迴出口出現大幅增加。

報導表示，中國利用越南和墨西哥逃避制裁的做法，也可以從美國的進口數據得到確認。2019年，美國依據貿易法301條款調高對中產品關稅後，從中國的進口額從2017年的3,209億美元減至2023年的2,335億美元，減少了27.2％。

而同期從墨西哥的進口額從2,873億美元增加至4,430億美元，從越南的進口額年均增幅也達12.7％。去年，墨西哥成為美國最大的進口國，是2003年以來首次超越中國。

報導指出，若美國政府對越南、墨西哥等迂迴出口國家也實施制裁，輿論擔心進軍相關國家的韓國企業也可能遭受「池魚之殃」。對此貿易協會研究員表示，需密切關注已鎖定中國迂迴出口產品的美國政策動向，並做好應對準備。

美國過去曾因應中企「洗產地」，對其他國家出口的產品加徵關稅。例如去年8月，美國商務部認定，五家中國太陽能業者利用在越南、馬來西亞、泰國及柬埔寨進行簡易加工，將中國製產品「洗產地」成別國產品，來避免美國的高關稅，因此決議針對上述四國輸美之太陽能電池及模組徵收懲罰性關稅，最高稅率254％，今年6月生效。

外媒近日也引述知情人士表示，拜登政府正考慮限制中國智慧汽車及相關零件進口，且為了防止洗產地，這些限制不會只從關稅下手，會推出更多元的手段。