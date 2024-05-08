中、印除草劑產品 美祭雙反調查

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近期美國政府頻頻對中國祭出「雙反」（反傾銷、反補貼）調查，美方最新行動是，對來自中國進口的2,4-二氯苯氧乙酸發起「雙反」調查。所謂的2,4-二氯苯氧乙酸，為世界上第一個工業化的選擇性激素類高效有機除草劑。

中國貿易救濟信息網7日報導，4月24日，應Crowell ＆ Moring LLP代表美國企業Corteva Agriscience LLC於2024年4月3日提交的申請，美國商務部宣布對進口自中國和印度的2,4-二氯苯氧乙酸，發起「雙反」調查。據美方統計，2023年美國自中國和印度進口被調查產品的金額，分別約為2,292萬美元和2,161萬元。

美國國際貿易委員會（ITC）預計最晚將在5月20日做出產業損害初裁。若裁定涉案產品的進口，對美國國內產業構成實質性損害或損害威脅，美國商務部將繼續對本案進行調查並預計在今年6月27日做出反補貼初裁，並在9月10日做出反傾銷初裁。

近期美方頻頻對中國進口商品出招，動輒實施「雙反」調查。譬如今年1月初，美國商務部表示，中國的食品罐頭薄金屬（鍍錫鋼板，俗稱馬口鐵）產品，正傾銷到美國市場，這些馬口鐵產品並受到中國政府補貼，將祭出關稅反制。這些中國產品被徵收高達122.5％的反傾銷稅，以及最高650％的反補貼稅。

另外，今年4月24日，美國太陽能製造貿易委員會聯盟宣布，已向美國商務部以及美國國際貿易委員會遞交申請，要求對進口自柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南的太陽能電池和元件進行「雙反」調查。

報導指出，2012年起，美國開始對中國太陽能產品實施「雙反」高稅率，隨後中國太陽能企業透過在東南亞投資設廠，規避美方關稅懲罰，但這種「曲線」出口方式如今也被美國盯上。