中美重啟氣候會談 劉振民赴美

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中國國家主席習近平訪歐尋求穩定中歐關係之際，在中美關係方面，中國氣候變化事務特使劉振民也於7日率團啟程前往美國，會見美國氣候特使波德斯達（John Podesta），重啟雙邊氣候會談。這也是美中新任氣候特使首度正式會晤。

中國生態環境部7日公布，經中美雙方商定，劉振民將於7至16日率團赴美，雙方將以兩國元首共識為指引，針對「關於加強合作應對氣候危機的陽光之鄉聲明」等雙方共識，推進中美氣候合作取得務實成果等深入交換意見。劉振民此行還將與聯合國有關方面，以及美方有關地方政府和智庫等，就應對氣候變化等議題進行交流。

中國國務院也公布，美方將於8、9日於華盛頓接待劉振民，並舉行「2020年代強化氣候行動工作組」雙邊會議。劉振民和波德斯達分別於1月和2月分接任前氣候特使解振華和凱瑞（John Kerry），兩位新任特使曾於年初通話，但尚未正式會面。

中美加強對話是2023年11月舉行的「習拜會」最大共識之一，美國財長葉倫（Janet Yellen）和國務卿布林肯（Antony Blinken）此前相繼訪問中國，並建立一系列雙邊對話機制，尋求拓展對話空間的同時，為美國總統拜登回訪中國鋪路。

然而，近期美歐國家就新能源產業對中國發難，指中製太陽能電池板、電動車等產品產能過剩。劉振民日前對此表示，若完全不採用中國生產的綠能相關產品，全球能源轉型成本將增加2成，導致全球可再生能源取代化石燃料的進程因此受阻。

除了氣候對話外，布林肯於4月訪中，先後與中共中央外事辦主任兼外長王毅、中國國家主席習近平等高層官員會晤，就禁毒、氣候變遷和人工智慧（AI）領域達成合作共識。布林肯會後預告，美國和中國將在未來幾周內，就AI議題舉行首次會談。