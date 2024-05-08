陸4月外匯存底 減448億美元

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近一年大陸外匯存底變化

中國人民銀行7日最新公布，4月份外匯存底規模為3兆2,008億美元，較3月的3兆元2,456億美元減少448億美元，降幅為1.38％。值得注意的是，人行4月繼續買進黃金6萬盎司，黃金儲備增至7,280萬盎司，為連續18個月增持黃金。

澎湃新聞報導，外管局表示，4月份受到主要經濟體宏觀數據、貨幣政策預期等因素影響，美元指數上漲，全球金融資產價格總體下跌。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯存底規模下降。

民生銀行首席經濟學家溫彬表示，整個4月，美元指數上漲超過1.7％，歐元、日元、英鎊等主要非美貨幣集體貶值。人民幣兌美元在岸價4月從7.2233元走低至7.2416元，下跌0.25％。

溫彬表示，全球製造業PMI連續四個月位於榮枯線上方，WTO預測2024年全球商品貿易將增長2.6％，扭轉去年的下滑態勢。全球經濟溫和復甦以及國際貿易回暖，拉動大陸第一季出口增長1.5％，在穩定跨境資金流動方面繼續發揮基本盤作用。

溫彬並指出，隨著新一輪對外開放措施落地顯效，人民幣資產的避險和投資價值進一步凸顯。5月以來，美國降息預期有所上升，美元指數稍有回落，全球股債市場價格反彈，有利於外匯存底規模保持穩定。

針對金價近期不斷衝高、人行連續18個月買進黃金，投行高盛在最新報告指出，自2022年中以來，全球央行黃金購買量增加3倍，達到每季約1,000萬盎司。

央行購買行為也解釋了自2022年下半年以來全球黃金需求的增長，中國、波蘭、土耳其、新加坡、印度和卡達等六個新興市場央行是購金主力。展望後市，高盛預計地緣政治或金融衝擊可能會繼續推高金價，並看漲年底金價升至每盎司2,700美元，較目前還有約17％上漲空間。