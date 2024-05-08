大摩投資中國名單 阿里等20企業入列

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摩根士丹利近日發表的亞太區市場策略報告認為，大陸股市出現「減持後的回補活動」，但宏觀經濟仍存在逆風的情況下，應關注「中國走向全球」及國企改革等主題類股。該行並列出「中國走向全球」投資主題股份名單，阿里巴巴、聯想集團等20檔個股入列。

綜合陸港媒7日報導，「中國走向全球」投資主題股份名單還包括美的集團、海爾智家、攜程、石頭科技、泡泡瑪特、敏時集團、富途、均勝電子、邁瑞醫療、金雷股份、海天國際、傳音控股、環旭電子、揚傑科技、萬興科技、盛美半導體、塗鴉智能，以及華新水泥。其中，阿里巴巴、海爾智家、石頭科技、富途、聯想集團，摩根士丹利認為與大市同步，其餘則評為「增持」。

摩根士丹利認為，大陸面臨通縮挑戰，近年來淨資產收益率穩定下降，鑑於資產負債表衰退初現端倪，大陸政府需採取更積極主動的逆週期措施來提振需求。

此外，多家機構近日陸續發報告指出，陸股今年有觸底反彈的機會。美銀美林表示，大陸市場最糟糕的時期已經過去，陸股是一個更便宜、倉位輕、相關性低的對沖工具，即使美國聯準會將利率水平維持在高位更久，或者全球其他市場出現局部動盪，陸股也是一個更安全的投資選擇。

高盛報告指出，若A股能夠在股東回報等方面縮小與全球平均水平的差距，那麼A股可能會上漲約20％。在最樂觀的假設下，如果能達到全球領先者的水平，漲幅可能高達40％。

國泰君安也認為，市場交易活躍度不斷提升，上證指數突破3,100點，恆生指數突破18,000點。有別於去年股市高期待、高持股但樂觀預期持續落空的局面，今年在年初下跌和3至4月多數股票調整過後，股市預期低、估值低、倉位也低，而一致偏低的共識，或隱含不錯的回報空間及對邊際利好更積極的回應。