降對中依賴 日歐共享EV電池資訊

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中國大陸電動車（EV）領域快速崛起，在電池供應鏈也取得優勢地位。為了降低對中國大陸的依賴性，日本和歐盟在車載電池再利用源方面進行合作，2025年將建立共享電池使用的礦物開採地和供應商等資訊的機制，並透過追蹤訊息，防止鋰等稀有金屬流出境外。

日經新聞報導，日本和歐盟分別推進建構管理EV電池資訊的電子平台，日本經濟產業省下屬的信息處理推進機構（IPA）近日與歐方就資訊共享和相互認證簽署諒解備忘錄（MOU）。

報導稱，日本政府正在開發被稱為「烏拉諾斯生態系統（Ouranos Ecosystem）」的自主的工業數據平台。除了豐田、日產和本田等日本大型車企之外，豐田和松下控股出資的EV電池企業PPES和電裝等50多家日本企業也將參與其中。

目前歐洲已有由汽車製造商等主導的官方和民間數據平台「Catena-X」，除了材料、零部件的供應商和採購量等與日本企業核心競爭力相關的保密訊息之外，到2025年將實現烏拉諾斯與Catena-X的共享。

報導指出，歐盟已決定引入要求在區域內回收利用鋰和鈷等EV電池材料的規定，為此需要像Catena-X和烏拉諾斯這樣的「電池護照」。日後透過烏拉諾斯和Catena-X的相互認證，日企只要在國內獲得烏拉諾斯認證，就可以自動獲得歐盟的認證，其主要目的是透過共享和追蹤電池所使用材料的訊息，防止其流出區域外。

國際能源署（IEA）資料顯示，在作為EV電池主要材料的鋰加工和提煉領域，中國大陸占全球的65％，在鈷加工和提煉方面，中國大陸占76％，在石墨的開採方面占70％。在電池材料領域，中國2023年引入石墨出口許可制。日本和歐盟若從經濟安全保障的角度出發，採購來源的多樣化已成為重要課題。