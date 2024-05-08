財管發威 玉山金獲利耀眼

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玉山金第一季法說

市場資金充裕，推升銀行手續費收入。玉山金控首季獲利在玉山銀行財富管理業務大幅成長下，有62.5億元，創歷年單季新高，年增3.4％，且動能持續推升前四個月稅後純益80億元，亦創同期最高紀錄，每股稅後純益（EPS）0.51元。

玉山金控7日法說會公布，今年第一季淨手續費收入62.4億元，為歷年單季新高，年增26.2％，其中財富管理淨手續費收入29.8億元，同創單季新高，成長34.7％，主要是銷售共同基金、保險、債券等金融產品，分別成長67.1％、9.9％、28.8％。前三月信用卡淨手續費收入17.6億元，年成長7.1％，簽帳金額1,302億元，為歷年同期新高，年成長8.7％。

存放款業務方面，玉山銀前三月淨利息收入較去年同期成長18.0％。玉山金表示，主要是受惠於台灣經濟穩健發展，AI及半導體相關產業需求大增，出口及內需動能強勁，總放款年成長9.5％，企業放款及個人放款分別成長8.6％、10.5％，尤其中小企業放款動能佳，年成長11.8％；另外，永續連結貸款餘額亦突破600億元。

在海外市場布局方面，玉山積極經營與拓展海外據點，力拚海外市場獲利占比可逐步提升。第一季玉山銀行海外分、子行獲利成長10.2％，合計貢獻銀行淨利34.8％。以最新海外佈局進度來看，玉山持續擴大海外服務網絡，多倫多分行已經獲金管會同意，向加拿大主管機關申請設立；馬來西亞吉隆坡代表人辦事處預計下半年開幕；並規劃申設熊本出張所（支行），搭配福岡分行，就近服務台積電及台商供應鏈。

玉山金控第一季股東權益報酬率（ROE）10.38％、資產報酬率（ROA）0.68％。另外，玉山金控也公布4月稅後獲利17.5億元，累計今年前四個月稅後純益80億元，較去年同期增加5.40％，創歷年同期最高。