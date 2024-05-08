10年期公債標售額度80億 創新低

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中央銀行7日代財政部標售10年期公債，由於額度罕見只有80億元，創同天期史上新低，額度太低、流動性不佳，票券業及保險業投標直接掛零，本期最高得標利率續升至1.68％，較4月同天期的1.67％，再升1個基本點（1個基本點為0.01個百分點），續創2022年12月以來最高水準。

銀行資金調度主管形容，財政部堅持發行低額度的乙類十年公債，「額度80億元等於是沒有流動性」，債券市場本來就是籌碼導向，但這一期10年券額度才80億元，幾乎是沒流動性、又占資金配置額度，還不如發有流動性的10年券，本期票券及保險掛零也不奇怪。

據央行公布10年期增額公債標售結果，雖僅吸引233.5億元資金投標，但因為額度不到百億元，投標倍數反而由上期1.17倍大幅回升至2.92倍，高於長期平均2～2.5倍水準，主要是證券業進場投標推升倍數。觀察這期得標比重，仍以銀行業拿下56.25％或45億元籌碼最多，其次證券業拿到43.75％或35億元，票券業、保險業掛蛋。

銀行主管分析，銀行業除到期資金進場，也有部分業者認為目前美債未近一步衝高，此時補進部分10年台債，也是正常配置；證券業本期狂搶逾4成比重，大多數是受委託，除壽險委託以外，外圍如基金較不在意流動性，著眼於收益率就會委託券商投標。

這期利率升至1.68％，仍符合市場原先預估的1675％～1.7％之間，大多數業者都投在1.65～1.68％左右。