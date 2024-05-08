4月隔拆利率飆破0.8％ 15年半新高

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中央銀行3月升息半碼，加上4月初連假推升市場資金調度需求，據央行公布4月金融業隔拆利率，加權平均利率衝破0.8％、達0.812％，創2009年1月以來的近15年半單月新高，尤其清明連假前的4月3日，隔拆利率一舉跳升至0.819％，創2008年12月13日以來的近15年半最高。

據央行統計，3月金融業隔夜拆款利率已破0.7％，4月直接衝破0.8％水準，為2009年後首見高利率，且4月初又有連假效應使4月3日隔拆利率衝高，後續回到0.808％～0.812％左右，全月平均利率為0.812％，較3月增加0.073個百分點。

銀行業者坦言，市場資金拆借稍偏保守，「要借到長錢比較難，可能都是overnight（隔夜）拆款為主」，尤其月初連假前「找錢」不易，步入月中資金壓力稍有下降，調度上雖不吃緊，但拆款利率大幅衝高，對銀行業成本也是壓力。

央行表示，4月日平均拆款餘額為3,481億元，月減265億元或7.07％。4月合計拆款市場交易量為1兆9,398億元，月減276億元或1.4％；4月日平均交易量為970億元，則月增33億元或3.52％。拆款利率是指金融機構間互相借貸的利率，我國拆款市場分為12個天期，最短天期為隔夜（次營業日即清償），稱「隔夜拆款利率」。

銀行資金調度主管分析，今年以來國內資金環境趨緊，一路農曆年前都維持高資金需求，觀察5月以來，每日大致維持在0.81％～0.813％區間，預期央行今年利率只升不降，加權平均利率在0.8％以上，短期內都是新常態，直到降息開始後，才有可能逐步回到過往0.5％以下。