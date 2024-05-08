中信女子公開賽 揮桿獻愛

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台、日共證賽事「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」5月9日將於桃園市龜山區東方高爾夫俱樂部登場，秉持善盡企業社會責任，中信銀行7日舉行「職業業餘配對賽」，邀請中國信託銀行貴賓客戶與36位女子高爾夫好手以球會友、揮桿獻愛。本次配對賽共募得新臺幣2,000萬元善款，將全數捐贈予中信慈善基金會執行相關偏鄉兒童及家庭的扶助方案。

這次職業業餘配對賽邀請中信慈善基金會副董事長陳國世、中信銀行董事長利明献、中信銀行子行日本東京之星銀行董事長黃清苑、中信金控行政長高人傑，以及「中國信託女子高爾夫之星」丁子云、石昱婷、安禾佑、侯羽桑、侯羽薔、張子怡、張雅淳與劉芃姍，和臺灣、日本職業高球女將及貴賓共同揮桿，最終共募得新臺幣2,000萬元，為需要幫助的孩子們盡一份心力。

中信銀行總經理楊銘祥於賽後晚宴表示，去年中國信託獲利創歷史新高，業務表現亮眼之際也深耕慈善、反毒、體育、教育、藝文五大公益主軸，盡己所能、為社會貢獻，特別感謝所有與中國信託並肩同行的夥伴以行動支持，也期盼攜手前行，再創佳績。

「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」本周四起一連三天於東方高爾夫俱樂部開打，中信銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」丁子云、石昱婷、安禾佑、侯羽桑、侯羽薔、張子怡、張雅淳與劉芃姍，將與臺灣、日本、泰國等地的108位高球好手，爭取總獎金3,000日圓（約新台幣630萬元）、冠軍獎金540萬日圓（約新台幣113萬元）的榮譽。

賽事期間開放民眾免費入場，並提供專車接駁，可於桃園捷運A7體育大學站1號出口專屬接駁站搭乘，現場觀賽有機會抽中價值10萬元的YAMAHA電動機車、BenQ 65吋液晶電視、住宿券等豐富獎品，歡迎民眾到場為選手加油。